Imagen de un autobús escolar.

La Diputación de León licita el servicio de transporte escolar con un presupuesto de 454.000 euros

El contrato, dividido en seis lotes, garantizará la participación de escolares de toda la provincia en el Programa Deporte en Edad Escolar durante el curso 2026-2027

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:03

La Diputación de León puso en marcha el proceso de licitación del servicio de transporte para los Juegos Escolares, dentro del Programa Deporte en Edad Escolar, con un presupuesto base de 454.178,57 euros y un valor estimado del contrato de 825.779,22 euros. El plazo de ejecución abarcará desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027, y se podrán presentar ofertas hasta el 27 de octubre de este año, según un comunicado recogido por Ical.

El contrato se ha dividido en seis lotes que cubren toda la provincia: Tierras de León, Bierzo-Laciana-Babia, Astorga, La Bañeza, Valencia de Don Juan y Montaña. El servicio está destinado fundamentalmente a escolares menores de 16 años, que representan al menos las tres cuartas partes de los usuarios.

La diputada de Juventud y Deporte, Patricia Martínez, destacó que este procedimiento «garantiza que los niños y niñas de todos los rincones de la provincia tengan las mismas oportunidades de participar en las actividades deportivas, independientemente de dónde vivan». En este sentido, añadió que «la Diputación de León asume un esfuerzo económico y organizativo importante para que ningún municipio de menos de 20.000 habitantes quede excluido de los Juegos Escolares».

Facilidad para los jóvenes

El programa de transporte permite facilitar el desplazamiento de cientos de jóvenes a las competiciones y actividades deportivas, así como a programas de ocio activo y de formación enmarcados en el deporte base. «Invertir en deporte escolar es invertir en salud, convivencia y educación en valores. Queremos que los Juegos Escolares sigan siendo un referente de participación y cohesión en toda la provincia», subrayó Martínez.

La licitación se tramitará mediante procedimiento abierto ordinario y las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas de acuerdo con la información publicada en la sede electrónica de la institución provincial.

Los detalles y pliegos de la contratación se pueden consultar en la página web de contratación pública del Estado: https://contrataciondelestado.es

El servicio de transporte de los Juegos Escolares está asegurado para el curso 2025-2026, tras haberse cubierto cuatro lotes mediante licitación ordinaria y dos más —Tierras de León y Valencia de Don Juan— a través de un nuevo proceso cuyas bases han sido aprobadas en la junta de gobierno de este viernes. Con esta fórmula se abre una nueva oportunidad para que los ayuntamientos puedan beneficiarse de las subvenciones.

Te puede interesar

