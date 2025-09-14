Casi 170.000 jóvenes estudian gracias a una beca en Castilla y León El número de becados en el curso 2023-2024 subió un 12%, tres puntos y medio más que la media nacional

Leonoticias León Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:39 Comenta Compartir

Castilla y León registró un total de 169.601 estudiantes con beca y ayuda al estudio financiadas directamente por los ministerios de Educación y Universidades y la Junta en el curso 2023-2024, que fueron 18.468 más que el año anterior. Un incremento que está relacionado con el incremento del 6,8 por ciento del presupuesto de las administraciones públicas, hasta alcanzar los 169,7 millones de euros. De esa cantidad, tres de cada cuatro euros corrieron a cargo del Estado mientras que el resto fue aportado por el Ejecutivo autonómico.

La estadística de becas y ayudas al estudio, publicada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y recogida por la Agencia Ical, señala que el número de becados en la comunidad ha pasado de 151.133 en el curso 2022-2023 a los 169.601 en el curso 2023-2024. Es decir, un 12,2 por ciento más, que es una tasa superior al incremento registrado a nivel nacional, donde aumentó un 8,8 por ciento, hasta los tres millones de estudiantes beneficiados.

De los 169.601 alumnos con becas, 106.722 recibieron una ayuda financiada por la Junta de Castilla y León y 62.879 de los ministerios. Pese a esta diferencia entre una administración y otra, la inversión estatal es mucho mayor que la autonómica. En concreto, 127,8 frente a 41,9 millones. El número de beneficiarios en la comunidad ronda los 170.000 pero las becas y ayudas alcanzan las 232.866, de las que 52,3 por ciento corresponden a los ministerios y el resto, a la Junta. Lo mismo ocurre a nivel nacional, donde los becarios son 3 millones y las ayudas, 4,5 millones.

De la enseñanza obligatoria a la universidad

En cuanto a la distribución por niveles educativos, la mayoría corresponde a los alumnos de enseñanzas obligatorias (Infantil, Primaria y Especial), con 110.339 becados frente a los 38.545 de los universitarios y los 20.717 de las etapas postobligatorias no universitarias. Eso sí, el reparto de la financiación es muy diferente, puesto que más de la mitad del dinero (54 por ciento) de las ayudas va destinada a las enseñanzas universitarias, con 91,4 millones de euros; seguido de las obligatorias (24 por ciento y 41,9 millones) y las postobligatorias (22 por ciento y 35,8 millones de euros).

Las becas y ayudas destinadas a Infantil y Primaria aumentaron un 21 por ciento entre los cursos de 2022 y 2023, impulsado por una subida significativa de casi el 45 por ciento de los importes financiados por las administraciones educativas. Esto es debido, según el Ministerio de Educación, por el incremento de las ayudas dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. El presupuesto de las enseñanzas universitarios subió en ese periodo un 4,5 por ciento mientras que bajó un 12 por ciento en las postobligatorias no universitarias.

Ayudas para libros de texto y material

Las becas para las enseñanzas obligatorias, según los datos consultados por Ical, no difieren del número de beneficiarios, pero, en cambio, se duplican en los casos de estudios postobligatorios (al pasar de 20.717 a 42.690) y las universitarias (de 38.545 a 79.817). Unos datos que están relacionados con que un estudiante puede recibir varias ayudas (comedor, alojamiento, transporte y pago de matrícula universitaria, entre otras).

Por otra parte, hay 64.153 beneficiarios del sistemas de financiación de libros de texto y material escolar distintos a las becas en el curso 2023-2024, que corrieron a cargo de la Junta de Castilla y León. En concreto, desembolsó 14,2 millones de euros.

De cara al curso 2026-2026, el Gobierno central ha destinado 2.544 millones de euros a las becas y las ayudas al estudio. Se trata de un máximo histórico que busca que todos los estudiantes puedan formarse con independencia del territorio en el que vivan y de sus recursos económicos