El iglú del Conde Luna: «Los clientes se quejan de que se ponen malos»

El mercado del Conde Luna se ha quedado congelado; de forma literal y figurada.

Nadie sabe nada de la licitación de los puestos que el Ayuntamiento de León avanzó en 2021 y que tras la millonaria reforma parece haber quedado en el limbo. Mientras, el frío se apodera de una instalación en el que ni una decena de puestos permanecen abiertos y cuyas temperaturas rozan los cero grados.

«Seguimos en la situación de siempre», explica sobre esta parálisis administrativa el presidente de la asociación de comerciantes. Carlos Escanciano recuerda que la licitación «está estancada» y nadie les ofrece novedades. «Hay gente que quiere optar a una oportunidad de negocio, entran al mercado a preguntar y se quedan sin respuesta».

Los nueve negocios se encuentran concentrados en la primera zona en la que se intervino. El resto son un cúmulo de trapas echadas entre pasillos vacíos por los que nadie circula, porque nadie tiene nada que ofrecer a los clientes. Solo algunas mesas reposan en la zona destinada a la restauración y una pantalla encendida ofrece información sobre Market León y sus servicios. «Pasa la gente y alguno se sienta a leer el periódico, pero eso no nos aporta beneficio».

La falta de comunicación es lo que más inquieta a los comerciantes, que no pueden ofrecer nada a posibles compañeros de futuro. «Vienen a visitarnos cada poco, peor no podemos decirles nada porque nada sabemos del Ayuntamiento». Hace ya dos meses de la última reunión con la concejala del área, quienes les trasladó que «están esperando a las licitaciones y que el concurso no está preparado». Especialmente interesante resultaría para el sector la llegada de gente joven que «viene, pregunta cómo hacer y qué hay que hacer o cuándo van a salir los puestos».

Desde Leonoticias se ha solicitado información sobre el proceso de licitación sin tener respuesta oficial al cierre de este artículo.

Tampoco se ha dado solución al gran contenedor ubicado en el principal acceso al Conde Luna y cuya queja ya ha sido trasladada al Ayuntamiento de León. A la una de la tarde, los desperdicios ya empiezan a dejar un fuerte olor e insisten en que se les instale un compactado para evitarlo.

Temperaturas gélidas

Al vacío de los stands se suma el frío que llevan un año sufriendo en el mercado. Al perder el sistema de calefacción, la temperatura se ha desplomado y no invita a los clientes a comprar. «Hemos llegado a tener días de 4 grados aquí dentro», lamenta Escanciano, que sufre más por los que vienen que por los que están. «Nosotros nos hemos hecho a esto, el problema es la gente que viene a comprar y pasan frío».

Misma sensación tiene la pescadera Claudia González que vive un «duro día a día» con más frío en el Conde Luna que en la calle. «Las trapas siguen abajo y la gente no deja de preguntarnos que cuándo vamos a sacarlos a subasta» e, insiste, ni tan siquiera se han hecho las pequeñas obras en las canaletas que no tragan bien el agua de su puesto.

Pero lo peor es el frío que están pasando. «Los clientes se quejan de que no pueden venir aquí porque se van a a poner malos al hacer las colas a la hora de comprar», una situación que han vivido en primera persona miembros de la corporación municipal: «Cuando vienen a hacerse la foto se han tenido que levantar el cuello». Claudia afirma que han llegado a trabajar «a menos siete grados» en una situación «infrahumana» a la que se suman goteras cuando llueve. «Las condiciones son pésimas».

Pero en medio del abandono y del frío, asoma el rayo de luz de la reforma del mercado que ha atraído a nuevos clientes. Los negocios notan que la media de edad ha bajado y que el turista se deja caer por el Conde Luna. «Ahora apetece entrar a verlo», aunque el comentario que dejan en los pasillos es «la pena» de ver tantos locales cerrados.

