Diez, sobre la convención del PSOE: «No me echarán mucho de menos, pero puede ser recíproco» El alcalde de León insiste en que este fin de semana estará «donde demandan los ciudadanos», a los que «con a los que me debo, para los que trabajo y por los que realmente estoy comprometido»

«Me imagino que no me echarán mucho de menos, como han dicho, pero puede ser recíproca la cuestión. Yo seguiré a lo mío, que es trabajar por y por los ciudadanos». Con estas palabras, el alcalde de León, José Antonio Diez, zanjó la polémica iniciada este miércoles después de que asegurara que el Partido Socialista no le había invitado a la convención que se celebrará este fin de semana en la ciudad.

El propio secretario general provincial, Javier Alfonso Cendón, negó las palabras del alcalde y afirmó que se le había invitado «por WhatsApp y email, como militante, como secretario general y como alcalde». «A mi casa llegaron varias invitaciones, claro, yo creo que me manda unas 200.000 invitaciones», ironizó Diez al respecto, deseándole al PSOE «que le vaya bien la convención».

Para el regidor leonés, el comunicado de Cendón «habla por sí solo», al considerar que la situación es «más que evidente». «Si ustedes ven dónde se han realizado las últimas convenciones del Partido, es más que evidente saber quiénes las han abierto esas convenciones», añadió, convencido de que él está donde tiene que estar y donde va a seguir estando.

Así, este fin de semana, José Antonio Diez acompañará a la cofradía más antigua de la ciudad, Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, a Ayamonte (Huelva), de forma que estará, «como en cualquier otra ocasión», donde le demanden sus ciudadanos, «a los que me debo, para los que trabajo y por los que realmente estoy comprometido».