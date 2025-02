Diez insiste: quiere que Feve llegue a Matallana y pide una reunión de urgencia con el secretario de Estado

Ana G. Barriada León Viernes, 28 de febrero 2025, 12:27 | Actualizado 12:34h. Comenta Compartir

El alcade de León, José Antonio Diez, vuelve a insistir en que su postura como edil es la misma que mantiene la sociedad leonesa desde hace 15 años: que el tren de Feve llegue a la estación de Matallana. Lo hace un día después de que la plataforma en defensa de la línea que vertebra la montaña leonesa con la capital hiciera públicos los detalles del último encuentro que mantenían en el que Diez abría la puerta a la posibilidad de que el tren nunca llegue y la alternativa pase por buses.

En respuesta, este viernes José Antonio Diez reiteraba que sus declaraciones y su posición es «la de siempre, que el tren llegue a Matallana, pero como he dicho, no es una situación fácil».

Año tras año la realidad es que la resolución se encuentra más enquistada y es por ello que Diez insiste en una reunión «de urgencia» con el secretario de Estado, José Antonio Santano, con todos los alcaldes de la traza de la línea que conformaron en su día un grupo de trabajo.

«Nos tiene que explicar cuál es la situación de Feve, qué se va a hacer, y no seguir esperando otros 15 años. Cada año que se pierde va a ser más difícil que el tren llegue porque las decisiones no se quieren tomar, pero seguimos pidiendo que lo haga y, si no lo hace, que nos expliquen por qué no llega, cuáles son las alternativas y si esas alternativas son adecuadas para los vecinos y los usuarios de esta línea de transporte público», respondía con contundencia Diez.

Una reunión que ya ha solicitado en varias ocasiones y para la que todavía no hay respuesta firme por parte del secretario de Estado, con el que ha intercambiado «llamadas y mensajes» insistiendo en la necesidad de concretar una fecha «lo antes posible».