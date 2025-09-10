Las 10.000 voces de auxilio por la salud mental: «Algunas veces nos llaman sin poder hablar y llorando»

Borja Pérez Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:21 Comenta Compartir

A veces, en medio de la desesperación, la ansiedad o el desierto de dudas, una simple voz puede convertirse en un salvavidas. El Teléfono de la Esperanza, con más de cinco décadas de trabajo en la sombra y comprometido en la promoción de la salud emocional y la prevención del suicidio, se ha consolidado como un bálsamo para miles de personas que atraviesan momentos de crisis.

Ya son 54 años los que suma esta asociación de voluntarios ofreciendo escucha activa, orientación y apoyo emocional a quienes lo necesitan. Su labor adquiere una relevancia aún mayor con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio que se celebra este miércoles 10 de septiembre.

Una ayuda necesaria

Y es que, solo en León, más de 10.000 personas recurrieron a este servicio en el año de 2024, como ha podido confirmar a leonoticias Inma Guerrero, responsable de comunicación de la entidad, afianzando su papel como un recurso esencial y gratuito para la sociedad.

En su dilatada trayectoria al servicio de la ciudadanía, el Teléfono de la Esperanza siempre ha tenido como objetivo «promover la salud emocional y mental de las personas, sobre todo en situación de crisis».

Para ello, ponen a disposición de las personas un teléfono gratuito -987 876 006- en el que, a través de un «espacio seguro, anónimo y confidencial» pueden comunicarse con «los orientadores, que son personas con mucha formación para atender este tipo de crisis«. »La base es una escucha empática para hacer una buena acogida y poder tener un vínculo con esa persona», explica Inma.

Los factores principales de las llamadas

El primer contacto es el más complejo, pues es donde llegan personas en situación «de crisis, ansiedad, algunas veces sin poder hablar y llorando», lo que provoca que en el acercamiento inicial se busque unicamente «la calma e intentar que no lo vea todo tan negativo».

Entre los factores más frecuentes en las llamadas, aparece principalmente la soledad, aunque también otras cuestiones vinculadas a la salud mental: «La soledad está en casi todas las llamadas. Las personas se sienten solas, sobre todo nos está llamando mucho la atención la gente joven, se sienten solos, muy desconectados de la sociedad. También nos llaman personas con depresión, ansiedad y todo tipo de cuestiones similares».

Los datos del primer semestre de 2025 en León reflejan una realidad inamovible en León, con 3.350 peticiones de ayuda en un contexto en el que, solo en 2024, se registraron 3.847 suicidios en España, como admite la propia asociación.

Esto, por otra parte, es lo que ha llevado a la asociación a lanzar un nuevo proyecto bajo el lema 'Puedes Elegir Otro Futuro' con el fin de seguir combatiendo contra un problema cada vez más extendido.

La labor de los voluntarios

«Hablar de un tema tan serio como el suicidio es bueno, por eso todos los años ponemos en marcha esta campaña, pero hay que hablar de él con rigor y dejando claro que hay salida y ofrecer recursos como puede ser el Teléfono de la Esperanza» subraya Guerrero.

La responsable de comunicación recuerda, además, que «las personas que se suicidan no quieren morir, quieren dejar de sufrir», otorgando gran importancia a que la gente, cada vez en mayor medida, «se esté atreviendo a pedir ayuda»

Los voluntarios encargados de atender las llamadas y los mensajes cuentan con una sólida formación basada en cursos realizados antes de desarrollar su labor como son los de autoestima, desarrollo personal, desarrollo de crisis... además de una coescucha con un orientador más experimentado en la temática antes de atender las llamadas.

El mito principal

Por último, Inma advierte sobre «uno de los principales mitos del suicidio es que una persona cuando dice que se va a suicidar es una llamada de atención y que si lo dice no lo va a hacer». «Igual esa persona no lo va a hacer en ese momento, pero ya tiene la idea en la cabeza, entonces podemos ayudar en ese momento y darle margen para bajar esa ansiedad o ese problema que tenga», concluye.

Este miércoles, en el Claustro de la Diputación, se llevará a cabo un evento enmarcado en los talleres motivados por la celebración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, en el que se realizará la lectura de un manifiesto, un encendido simbólico de velas, un recital de poesía y la intervención de un coro.