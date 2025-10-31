La Plataforma de Entidades de Voluntariado de León sigue creciendo En esta asamblea también se ha materializado el relevo de José Carlos Rúa como presidente de la Plataforma leonesa después de casi cuatro años

Leonoticias León Viernes, 31 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

Este jueves 30 de octubre, la asamblea de la Plataforma de Entidades de Voluntariado de León ha dado luz verde a la adhesión de cuatro entidades de voluntariado, la asociación para el Desarrollo de los Cuidados Paliativos y Tratamiento del Dolor – ACPD, Asociación AIDA, InGenero y Ecoperia . Con estas incorporaciones la PEVL ya congrega ya 60 entidades de voluntariado en toda la provincia de todas las áreas de voluntariado.

En esta asamblea también se ha materializado el relevo de José Carlos Rúa como presidente de la Plataforma leonesa después de casi cuatro años, con el fin de asumir exclusivamente la presidencia de la Plataforma de Voluntariado de Castilla y León, cargo que estaba actualmente compaginando.

La presidencia de la PEVL lo asume la mexicana Yessica Cedillo, vicepresidenta y responsable de voluntariado en la Asociación Síndrome Contenta, y que asume el reto de seguir creciendo así como trabajar en cohesionar las entidades de voluntariado y las administraciones públicas con el fin de evolucionar a un voluntariado más responsable, comprometido y ajustado a la legislación.