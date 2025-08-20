El descenso de temperaturas, aliado contra los incendios en León Casi ningún punto superará los 25 grados en un miércoles con lluvias en el norte de la provincia

El sol enrojecido en la tarde del lunes 18 de agosto tras la estatua de Guzmán el Bueno en León.

Alberto P. Castellanos León Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:15 Comenta Compartir

Agosto por fin da un respiro en León tras unas semanas en las que el calor, las tormentas y la falta de lluvias han alimentado unos incendios que llevan casi dos semanas arrasando la provincia.

Las nubes volverán a ser protagonistas en unos cielos que llevan muchos días mostrando un aspecto turbio por culpa de la calima y, sobre todo, el humo. En el extremo norte estará muy nuboso con predominio de nubes bajas, y con probabilidad de precipitaciones débiles. En el resto, muchos intervalos nubosos, sin descartar nubosidad de evolución.

Las temperaturas mínimas no mostrarán muchos cambios o subirán algo gracias a una nubosidad que hará, por contra, que las máximas caigan. En zonas de montaña no llegarán a los veinte grados y en el resto rondarán los 25.

El viento del norte y noroeste soplará flojo con intervalos de moderado, principalmente en la segunda mitad del día.

Situación que se mantendrá el jueves, antes de un fin de semana que se antoja más cálido pero sin llegar a los valores de días previos.