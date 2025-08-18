Los incendios reducen en dos semanas un 10% del agua embalsada en León Los sistemas Esla y Órbigo almacenan actualmente 654 hectómetros cúbicos, 130 menos que a principios del mes

Diego Nicolás Alonso Lunes, 18 de agosto 2025, 11:27

Los embalses de León han perdido diez puntos de agua en apenas dos semanas, coincidiendo con la oleada de incendios forestales que azota la provincia este mes de agosto. El 4 de agosto se encontraban al 60,8% de su capacidad, pero este lunes 18 la cifra ha descendido hasta el 50,8%, según los últimos datos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Esto supone que los sistemas Esla y Órbigo (que engloban los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño) almacenan actualmente 654,2 hectómetros cúbicos de agua, frente a los 725,5 de hace un año en estas mismas fechas. En 2024, el nivel era entonces del 56,3%, lo que evidencia que la situación actual es aún mucho más crítica que el año pasado.

Incendios en las provincia esta última semana

Durante estas semanas, decenas de helicópteros y medios aéreos han trabajado sin descanso en la provincia, cargando agua de los embalses para sofocar los incendios que, día tras día, siguen devorando hectáreas de monte y lo que es peor, de pueblos. La intensa actividad de extinción, unida a las altas temperaturas y la escasez de lluvias, ha acelerado la disminución de las reservas.

La capacidad total de estos embalses alcanza los 1.288,4 hectómetros cúbicos, lo que significa que la provincia ha perdido en apenas catorce días el equivalente a más de 130 hectómetros cúbicos de agua. El 11 de agosto, cuando los incendios empezaban, el nivel intermedio era del 55,7%, antes de registrar la caída más acusada en esta última semana.

La tendencia preocupa tanto a los responsables de la gestión hídrica como a los sectores que dependen del agua embalsada, desde el regadío hasta el abastecimiento humano, en un mes en el que las temperaturas extremas y los incendios han puesto en peligro al medio rural leonés.