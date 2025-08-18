leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sigue toda la información de los incendios forestales en León
Foto de archivo del embalse de Barrios de Luna.

Los incendios reducen en dos semanas un 10% del agua embalsada en León

Los sistemas Esla y Órbigo almacenan actualmente 654 hectómetros cúbicos, 130 menos que a principios del mes

Diego Nicolás Alonso

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:27

Los embalses de León han perdido diez puntos de agua en apenas dos semanas, coincidiendo con la oleada de incendios forestales que azota la provincia este mes de agosto. El 4 de agosto se encontraban al 60,8% de su capacidad, pero este lunes 18 la cifra ha descendido hasta el 50,8%, según los últimos datos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Esto supone que los sistemas Esla y Órbigo (que engloban los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño) almacenan actualmente 654,2 hectómetros cúbicos de agua, frente a los 725,5 de hace un año en estas mismas fechas. En 2024, el nivel era entonces del 56,3%, lo que evidencia que la situación actual es aún mucho más crítica que el año pasado.

Incendios en las provincia esta última semana

Durante estas semanas, decenas de helicópteros y medios aéreos han trabajado sin descanso en la provincia, cargando agua de los embalses para sofocar los incendios que, día tras día, siguen devorando hectáreas de monte y lo que es peor, de pueblos. La intensa actividad de extinción, unida a las altas temperaturas y la escasez de lluvias, ha acelerado la disminución de las reservas.

La capacidad total de estos embalses alcanza los 1.288,4 hectómetros cúbicos, lo que significa que la provincia ha perdido en apenas catorce días el equivalente a más de 130 hectómetros cúbicos de agua. El 11 de agosto, cuando los incendios empezaban, el nivel intermedio era del 55,7%, antes de registrar la caída más acusada en esta última semana.

Noticias relacionadas

Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en Espinoso de Compludo

Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en Espinoso de Compludo

El pueblo vaciado de León que se reúne en verano y cuenta con un nuevo empadronado

El pueblo vaciado de León que se reúne en verano y cuenta con un nuevo empadronado

La tendencia preocupa tanto a los responsables de la gestión hídrica como a los sectores que dependen del agua embalsada, desde el regadío hasta el abastecimiento humano, en un mes en el que las temperaturas extremas y los incendios han puesto en peligro al medio rural leonés.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El humo de los 21 incendios activos inunda ciudades y pueblos en la provincia de León
  2. 2 Arde una vivienda abandonada en el entorno del Palacio de Congresos en León
  3. 3 Picos de Europa, amenazado por dos incendios: «Que no desalojen si no hay medios, porque se nos quema el valle»
  4. 4 Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en Espinoso de Compludo
  5. 5 Localizado en un pueblo de Palencia el hombre desaparecido en Riaño
  6. 6 Los puntos de León con el aire 40 veces más contaminante de lo que marca la OMS
  7. 7 Castrocalbón contra las llamas: «Si llegamos a irnos, no queda nada del pueblo»
  8. 8 El incendio Yeres-Llamas de Cabrera presenta una situación «muy complicada»
  9. 9 La lucha contra el fuego en el noreste de León: «Nunca nos pudimos imaginar la poca ayuda que hemos tenido»
  10. 10 Los Juncales, un barrio a medio hacer y «sin salida», pero con vecinos singulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los incendios reducen en dos semanas un 10% del agua embalsada en León

Los incendios reducen en dos semanas un 10% del agua embalsada en León