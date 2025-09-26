Denuncian que la peatonalización de la calle Fuero ha convertido en un «basurero» Arquitecto Torbado Vecinos de la zona admiten haber comunicado este problema al ayuntamiento pero reconocen que la situación «sigue empeorando»

La peatonalización de varias zonas en el centro de León, especialmente las más recientes de las calles Fuero, Gil y Carrasco y su fusión con la anterior del Burgo Nuevo, ha traído consigo un efecto indeseado a tener en cuenta: la falta de contenedores de basura.

En una zona con importante afluencia de residentes y negocios, la eliminación de los contenedores en las calles peatonalizadas ha supuesto un problema concentrado en la calle Arquitecto Torbado, colindante a las tres mencionadas anteriormente.

Ante la ausencia de otros lugares en los que depositar los residuos, los contenedores de esta zona se han convertido en la única alternativa a la hora de tirar las basuras, lo que ha provocado que se vean desbordados, llegando incluso a suponer un problema en el tránsito por esta calle.

Así lo denuncian públicamente los vecinos de la zona, que lamentan que hayan convertido «en un basurero» la calle con motivo de la peatonalización llevada a cabo en la zona.

Además, admiten haber trasladado reiteradamente este problema el ayuntamiento tanto a título individual como a través de las Administraciones de dichas comunidades de propietarios, aunque esto, «no solo no mejora, sino que cada vez empeora más».

Por otro lado, su queja menciona también que «se depositan residuos a cualquier hora del día, incluidos los sábados y festivos», lo que supone un agravamente aún más difícil de paliar al problema inicial.

De esta forma, los vecinos exigen nuevas medidas eficaces para una zona en la que ya pasa un camión para recoger las basuras durante el mediodía además de en el habitual turno de la noche, aunque este refuerzo no ha aliviado una situación que mantiene en vilo a los residentes.