Imagen del Hospital de León.

El Hospital de León explica su «aumento de recursos» para pacientes oncológicos tras la denuncia del CSIF

La Gerencia comunica que «no existe problema alguno» respecto a la atención de los pacientes susceptibles de recibir tratamientos radioterápicos

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:33

Ante distintas informaciones sobre los tratamientos radioterápicos que se prestan en el CAULE, la Gerencia del Hospital de León ha comunicado que «no existe problema alguno en la atención a los pacientes susceptibles de recibir dichos tratamientos, cumpliendo con los estándares recomendados por la Sociedad Científica, en cuanto a los recursos disponibles».

Respecto a los tratamientos quimioterápicos en el Hospital de Día Oncológico del Complejo Asistencial, se venía disponiendo de 20 puestos de tratamiento en jornada de mañana y 16 en jornada de tarde.

Aumento de jornadas

Pero precisamente, ante el aumento observado de la demanda, desde la Gerencia se tomaron distintas medidas que se concretaron en aumentar en la jornada de mañana las enfermeras a 14-15, frente a las 13 que venían trabajando con anterioridad. En la jornada de tarde, se pasó de cuatro a cinco enfermeras y también el número de TCAES se incrementó en la jornada de tarde.

Esto ha permitido aumentar en 4 puestos más la actividad de la tarde pasando a disponerse también de 20 puestos.

Dado que la ocupación de dichos puestos depende del tipo de tratamiento, con diferente duración en la infusión, y que, con carácter general, se priorizan los pacientes más frágiles y los que acuden de zonas más alejadas, en un pequeño porcentaje de pacientes puede darse el caso que la administración de la medicación se efectúe, una vez validada la analítica por el oncólogo, a las 24 horas, sin ningún tipo de repercusión clínica en su proceso oncológico.

