Conceyu cree que UGT y CCOO «ningunean» a León al convocar una manifestación en Valladolid Se trata de una protesta contra los incendios forestales que arrasaron la provincia este verano

Leonoticias León Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:40

Conceyu País Llionés asegura que las direcciones autonómicas de los sindicatos UGT y CCOO «ningunean» a León al convocar en Valladolid una manifestación contra los incendios forestales que asolaron la provincia leonesa este verano.

El colectivo asegura que convocar esta protesta en el lugar de la actual autonomía «donde menos por no decir ninguna hectárea se ha quemado» es «volver a caer en la trampa del capitalismo más reaccionario al concentrar en los centros de poder y riqueza todas las iniciativas sociales».

«Es un insulto hacia los habitantes del País leonés y Ourense quienes más hemos sufrido los incendios este verano, con varios mega incendios que, ni de lejos, por fortuna, han ocurrido en la parte castellana», sigue Conceyu País Llionés.

En la nota remitida a los medios aseguran tener constancia de la que la delegación leonesa de Comisiones Obreras pidió que se convocara en León, pero «el rancio centralismo de la ejecutiva autonómica postuló Valladolid por su obsersión centralista».