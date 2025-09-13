leonoticias - Noticias de León y provincia

Bomberos de León trabajando en el incendio en Los Espejos de la Reina y, en pequeño, el mensaje de los vecinos. Bomberos de León
Incendios forestales en León

El pueblo de León que no olvida a sus héroes: «Gracias por la seguridad que nos disteis»

Bomberos de León comparten un agradecimiento de los vecinos a los que socorrieron en los peores momentos de los incendios forestales

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:14

Agradecimiento recíproco y sin límites. Los terribles incendios forestales que han asolado la provincia de León este verano de 2025 dejan imágenes terribles pero también un sentimiento de inmensa gratitud hacia aquellos que lucharon de forma incansable contra las llamas.

Ejemplo de ello es el mensaje que el cuerpo de Bomberos de León ha compartido esta misma semana en sus redes sociales. En él se puede leer un escueto y lleno de sentimiento mensaje que los vecinos de Los Espejos de la Reina, un hermoso pueblo perteneciente a Boca de Húergano y gravemente afectado por las llamas que tiñeron de negro la comarca de montaña, dedicaron a sus héroes.

Incendios en León

El mapa de los incendios en León: por primera vez en 35 días no hay ningún foco sin controlar

El mapa de los incendios en León: por primera vez en 35 días no hay ningún foco sin controlar

Una pancarta gigante denuncia en Palacios de Jamuz la devastación de los incendios

Una pancarta gigante denuncia en Palacios de Jamuz la devastación de los incendios

Acuerdan crear «anillos de seguridad» en todos los municipios para evitar que el fuego llegue a las casas

Acuerdan crear «anillos de seguridad» en todos los municipios para evitar que el fuego llegue a las casas

Los vecinos agradecen a las dotaciones que estuvieran con ellos en sus días libre y que ayudaran a «salvar nuestro pueblo». También dan gracias por «el apoyo y la seguridad que nos disteis, y por aguantar nuestros nervios y algún que otro lloro».

Bomberos de León da las gracias de vuelta a unos vecinos que vivieron momentos de angustia por la cercanía de las llamas y que unidos lograron preservar el pueblo y garantizar la seguridad de todos.

