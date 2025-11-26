leonoticias - Noticias de León y provincia

Ciberseguridad.

ColproLeón e Incibe ofrecerán a pymes y autónomos un taller de primeros auxilios digitales

Se celebrará el 4 de diciembre y permitirá a los asistentes aprender a detectar, contener y comunicar correctamente una crisis digital o un ciberataque

León

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:13

La Asociación de Colegios Profesionales de León-ColproLeón, con la colaboración institucional del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, celebrarán el 4 de diciembre, a partir de las 18 horas, en el salón de actos de Incibe, un taller de primeros auxilios digitales para que pymes y autónomos conozcan con detalle cómo afrontar un ciberataque.

Desde Incibe aseguraron que el 70 por ciento de las pymes no sabe qué hacer ante un ciberataque en su empresa, a pesar de tratarse de una circunstancia en la que cada segundo cuenta. Por ello, convencidos de que «proteger una empresa empieza por las personas», el Instituto abogó por «aprender a impulsar la concienciación de los equipos y aplicar buenas prácticas».

Con el taller de primeros auxilios digitales, los asistentes podrán conocer los recursos y servicios gratuitos que Incibe pone a su alcance y aprenderán a detectar, contener y comunicar correctamente una crisis digital a través de formación breve, casos reales y soluciones prácticas.

