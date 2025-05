Las claves del juicio contra Natalia Torices, la reina de la burundanga, antes del veredicto

Lucía Gutiérrez León Viernes, 23 de mayo 2025, 08:12 | Actualizado 08:56h. Comenta Compartir

La jornada de cierre del juicio contra Natalia Torices, conocida como la reina de la burundanga, culminó este jueves 22 de mayo en la Audiencia Provincial de León con la exposición de las conclusiones finales por parte de la Fiscalía, las acusaciones particulares y la defensa. En una sesión intensa y decisiva, cada parte presentó su valoración sobre los hechos, en un proceso que ha generado gran expectación mediática.

La Fiscalía abrió el turno de intervenciones insistiendo en que Natalia actuó de forma «plenamente consciente», sin estar afectada por trastorno alguno ni adicción que justificara su comportamiento. Argumentó que los padres de las gemelas afectadas ya sabían que jugaba al juego online, como se acredita en correos electrónicos manipulados por la acusada, en los que simulaba su participación en campeonatos y ganancias ficticias en PokerStars.

El Ministerio Público describió un modus operandi constante: Natalia citaba a las víctimas en un bar, servía la bebida y estas empezaban a sentirse mal con síntomas muy parecidos. «Todas las víctimas fueron intoxicadas por escopolamina, está acreditado por informes hospitalarios y periciales. Natalia fue quien les sirvió las bebidas, ella introdujo la sustancia», afirmó la fiscal. Negó que tuviera cáncer, que sufriera discapacidad del 65% o que existiera un consumo acreditado de cocaína durante los hechos. En consecuencia, solicitó triplicar las penas inicialmente previstas, pidiendo tres años de prisión por cada delito de lesiones, por la especial gravedad de atentar contra personas de su entorno cercano.

Intervención de la acusación particular

La primera acusación particular también fue contundente: «Puso en riesgo la vida de una persona y ya lo había hecho en seis ocasiones anteriores», afirmó. Rechazó cualquier tipo de atenuante basado en salud mental o adicciones, señalando que la acusada debe responder penalmente por sus actos. Además de los 15 años de prisión, solicitó la devolución del dinero de sus representados, entre dinero en efectivo y transferencias obtenidas ilícitamente, así como una indemnización a las víctimas.

El segundo abogado de acusación, representante de S.V., otra de las víctimas, centró su intervención en desacreditar la versión de Natalia. «Ha mentido de nuevo, igual que lo hizo con los médicos, los forenses y los psiquiatras. Ha mentido en todas sus manifestaciones», denunció. Aseguró que nadie la ha visto jugar realmente ni consumir drogas, y que todo responde a una estrategia procesal para evitar la condena. «Buscó la escopolamina, la probó con un amigo de su padre y repitió el método», subrayó. Negó que padezca enfermedad alguna, desmintió la supuesta adicción a tóxicos, y cuestionó la veracidad de su testimonio con ironía: «No conozco a nadie que consuma 10 euros de cocaína al día». Además de la condena penal, solicitó una sanción económica.

«El motor de su vida no era el póker, era el engaño» Abogada de la familia M.

Aún más dura fue la intervención de la abogada de la familia M., que inició su alegato afirmando: «No se pueden decir más mentiras en menos tiempo». Cuestionó todos los elementos expuestos por la defensa: «El motor de su vida no era el póker, era el engaño», sentenció. Aseguró que no hay informes médicos válidos que avalen ni la ludopatía ni el consumo de drogas, y que el único objetivo de la acusada era manipular, robar y controlar a sus víctimas. «Dice que ganaba mucho dinero y que la familia era consciente de ello, pero ¿dónde están esas ganancias?», cuestionó. Pidió la condena por tres delitos de tentativa de homicidio, falsedad documental, estafa, robo con violencia y lesiones, elevando la petición de prisión.

Abogado de la defensa

A continuación, tomó la palabra el abogado de la defensa, que se centró en pedir la nulidad parcial del procedimiento, especialmente de la declaración de J.A., uno de los fallecidos, cuya intervención consideró inválida por falta de garantías procesales. «No existió una posibilidad real de defensa frente a esa declaración. Los chats no están acreditados».

Sobre los episodios de intoxicación, negó que pudieran interpretarse como intentos de homicidio: «La escopolamina no es una sustancia mortal. Está vinculada a la sumisión química, pero no a la muerte. No hay apenas muertes en España por esta sustancia». Añadió que si Natalia hubiera querido causar daño, no habría asistido ni alertado a las víctimas, como hizo en algunos casos. «No tiene sentido dejar pruebas si tu intención es matar».

«Ha estado ingresada en un centro de forma voluntaria« Abogada de la acusación

Como atenuantes, la defensa presentó informes que apuntan a trastornos de personalidad, ansiedad, control de impulsos, adicción al juego y a sustancias, además de una discapacidad reconocida del 65%. «Ha estado ingresada en un centro de forma voluntaria. Se ha intentado reconstruir», explicó. Solicitó, en última instancia, que la pena no supere los 2 años y 1 día, lo que permitiría evitar su entrada en prisión.

Intervención de la acusada

Para cerrar la jornada, Natalia Torices intervino por última vez, en un breve mensaje de menos de un minuto. «He reconocido lo que tenía que reconocer. Llevo siete años con esto y ya estoy en manos de la justicia. He pedido perdón por lo que tuve que pedir perdón», declaró. Añadió que «nunca tuve rabia a la familia, pero esta señora me ha desestabilizado durante todo este tiempo», refiriéndose a la progenitora de la familia.

El juicio quedó visto para sentencia. Ahora el tribunal deberá valorar semanas de testimonios, peritajes y pruebas del caso para anunciar una sentencia firme la cual podrá ser recurrida de nuevo por la defensa de la acusada.