La reina de la burundanga: «Todo lo que sé de esa sustancia lo vi en La Que Se Avecina»

El juicio por uno de los casos más mediáticos de los últimos años en León llega este jueves 22 de mayo a su última jornada. Lo hace con la declaración de la acusada, quien iba a ser interrogada por primera vez ante el tribunal tras solicitar declarar al final del proceso. La sesión pondrá fin a cuatro días de testimonios que han dibujado un patrón de estafas, intoxicaciones y engaños prolongados en el tiempo.

Durante su declaración ante el tribunal, Natalia Torices ofreció un relato en el que mezcló momentos de aparente lucidez con otros marcados por la confusión y la justificación emocional. Reconoció abiertamente su adicción al juego y el consumo de sustancias, apuntando a ese contexto como detonante de muchas de sus decisiones. «Tuve una adicción al juego durante 2017, 2018 y parte de 2019», aseguró, aunque dijo no recordar con claridad muchos detalles de aquel periodo.

Narró cómo esa etapa estuvo marcada por jornadas interminables dedicadas a las apuestas. «Jugaba todos los días, con grandes cantidades de dinero. Hacía horas y horas, casi todo el tiempo que tenía lo gastaba en eso», explicó. En sus palabras, perder dinero la sumía en un estado de tensión constante: «Cuando no podía recuperar el dinero, me moría de la rabia por dentro. Estaba que no estaba».

Reconoció que durante esa etapa ya había iniciado el consumo de cocaína, aunque no de forma intensa. «No consumía como ahora, pero sí lo hacía. Mezclado con el juego, se volvió un cúmulo muy grande que no se sostenía». Afirmó que su psiquiatra le había recomendado buscar ayuda, pero que intentó gestionarlo por sí misma. «Yo decía que podría solventarlo sola… hasta que me di cuenta de que no», confesó.

Torices explicó que uno de los momentos de mayor impacto en su proceso personal fue su paso por prisión en 2019. «Estuve tres meses allí y eso me cambió por completo. Como no se puede jugar, cambió mi cabeza. Fueron tres años de adicción brutal, todo el día, todo el rato». «Me lo tomaba como un trabajo. Mis amigos salían y yo me quedaba en casa jugando. En Benidorm, mientras ellos bajaban a la piscina, yo me encerraba en la habitación con el ordenador».

Sobre sus ganancias, afirmó haber llegado a ganar dinero e incluso «ser buena». Aseguró que en sus inicios no tenía problemas económicos, lo que le permitía apostar sin pensar en las consecuencias. «Cuando ganaba, era muy bien. Tenía ropa de marca, vivía bien. Y si perdía, era mi dinero». Sin embargo, reconoció que cuando las pérdidas comenzaron a acumularse, «todo cambió».

A preguntas de su abogado, también se refirió a uno de los aspectos más polémicos del caso: su afirmación durante años de que padecía un cáncer. Natalia reconoció haber dicho que estaba enferma, pero justificó que fue inducida por el entorno de una de las familias con las que se relacionaba. «Fue todo idea del padre de las gemelas e incluso de la madre. Yo tenía 22 años. Me hicieron decirlo, fingirlo. Yo llegué a creérmelo. Lo dije en mi equipo, en mi vida cotidiana… llegó un punto que me lo creí», relató. Aseguró que esa supuesta enfermedad era parte de un acuerdo para compartir ganancias del juego. «Había un acuerdo para repartir las ganancias», insistió.

Los hechos y la sesión del juicio

A lo largo de la semana, las víctimas han relatado cómo compartieron encuentros con la acusada que terminaron con ingresos hospitalarios, pérdidas de conciencia o episodios de confusión severa. Todas coinciden en un punto: habían tomado bebidas servidas por ella poco antes de los síntomas. Las investigaciones posteriores revelaron la presencia de escopolamina, una droga más conocida como burundanga, capaz de anular la voluntad y facilitar el robo.

El origen de los hechos se remonta a 2016, cuando la joven, según el relato del Ministerio Fiscal, desarrolló una afición compulsiva al juego online. Para conseguir dinero, fingió padecer un cáncer que necesitaba costosos tratamientos. Durante meses, convenció a su entorno más cercano, la familia de su entonces pareja, para que le transfirieran importantes sumas de dinero. Llegó a estafar más de 200.000 euros mediante falsos informes médicos, transferencias bancarias manipuladas y correos electrónicos simulados.

Cuando esas vías se agotaron, comenzó una nueva etapa en la que, según la Fiscalía, usó burundanga para dopar a conocidos y allegados y sustraerles dinero o pertenencias. Entre los casos más graves se encuentra el de una joven que perdió la consciencia tras compartir un café con la acusada y despertó sin recordar lo sucedido, con su teléfono manipulado y 9.000 euros retirados de su cuenta. En otros casos, se describen episodios psicóticos, cuadros de agitación extrema y estancias en la UCI.

Los testimonios también han apuntado a las secuelas de largo plazo. Algunas víctimas afirman seguir recibiendo tratamiento psiquiátrico por lo vivido, con diagnósticos de estrés postraumático. La joven, conocida mediáticamente como la 'reina de la burundanga', enfrenta cargos por tentativa de homicidio, lesiones, estafa, falsedad documental y robo con violencia. La Fiscalía solicita una condena de 17 años y seis meses de prisión.

Durante el juicio también han intervenido peritos psicológicos y psiquiatras que han descrito un perfil marcado por el trastorno de personalidad y una posible alteración del control de impulsos. Aunque la acusada manifestó haber tenido problemas con el juego, los informes clínicos no concluyen que exista una adicción formal. Aun así, varios testigos sostienen que justificaba sus comportamientos por supuestas deudas o beneficios derivados de apuestas en línea.

La jornada de este jueves se presenta como una de las más relevantes del proceso, no solo por el cierre del juicio, sino por la esperada intervención de la acusada.