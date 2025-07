Cierra una de las tiendas más emblemáticas de León: Samarcanda Tattoo se traslada tras casi 21 años

Lucía Gutiérrez León Lunes, 21 de julio 2025, 08:21 Comenta Compartir

Samarcanda Tattoo & Piercing, uno de los negocios más reconocidos y longevos del centro de León, cerrará en los próximos meses su actual local en la calle Varillas número 8, en pleno centro de la ciudad.

El negocio, fundado en 2005 por Milagros Vallejo y Alberto Villan, se trasladará a un nuevo espacio en la cercana calle La Rúa, número 5, justo frente al bar Sevilla. Se trata del local que hasta finales de 2024 ocupaba la tienda La Perla, otro mítico del centro de León que cerraba sus puertas por jubilación. Ahora, el bajo cobrará una nueva vida con Samarcanda..

«Empezamos aquí en 2005, ya van casi 21 años. Cuando llegamos, el local estaba en muy mal estado y tuvimos que hacer una reforma bastante grande», recuerda Milagros. «Al principio solo ocupábamos la parte derecha del local, pero hace 10 años se liberó la parte izquierda y ampliamos el estudio».

Una decisión involuntaria

La decisión de mudarse no ha sido voluntaria. «Nos ha vencido el contrato de alquiler y los actuales dueños no quieren renovarlo. El edificio se vendió hace cinco años y han decidido hacer otro uso del espacio. Es algo que no buscábamos, pero no nos queda más remedio», explica.

El contrato original era por diez años, renovado una vez más por otros diez. Tras la venta del edificio, los propietarios estuvieron obligados a mantener el alquiler durante cinco años más, plazo que finaliza ahora. La tienda permanecerá abierta hasta enero, y el traslado se prevé para los meses de septiembre u octubre.

«Es un golpe fuerte a nivel emocional. Este lugar representa muchos recuerdos, muchas historias. Solo pensar en desmontar todo y empezar de cero supone un esfuerzo enorme», añade Milagros. «También hay miedo, inseguridad, y pérdidas económicas importantes por el traslado».

Un negocio familiar

Samarcanda es un negocio familiar gestionado por la pareja. Alberto se encarga de los tatuajes y los piercings, mientras que Milagros gestiona el resto del estudio. En la nueva ubicación mantendrán los mismos servicios y esperan que su fiel clientela les acompañe en esta nueva etapa. «Tenemos muchos clientes habituales y también mucha gente de paso. Confiamos en que nos sigan», asegura Milagros.

El cambio, sin embargo, tiene un tinte simbólico: «Es como cerrar un círculo. Alberto empezó vendiendo en puestos en la calle, precisamente en La Rúa. Volver allí, casi 21 años después, tiene un significado especial».