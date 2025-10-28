Cerca de 150 agentes de viajes y prensa especializada de Canadá conocen el potencial de León como destino turístico Recorrerán diferentes puntos de la geografía leonesa con motivo de la celebración de la conferencia de destino internacional de la Asociación Canadiense de Agentes y Asesores de Viajes

Un grupo de entre 130 y 150 agentes de viajes y prensa especializada de Canadá conocen durante esta semana de primera mano el potencial de la provincia de León como destino turístico, con motivo de la celebración en la capital de la conferencia de destino internacional de la Asociación Canadiense de Agentes y Asesores de Viajes, cuyos integrantes recorrerán hasta el viernes diferentes puntos de la geografía leonesa.

El alcalde de León, José Antonio Diez, y el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, participaron hoy en el acto de bienvenida de la convención de ACTA, que contó para la organización con la colaboración del Consorcio Provincial de Turismo, integrado por la institución provincial y el Consistorio, así como con el apoyo de la Junta de Castilla y León.

Turisleón ayudará en la creación de productos turísticos que puedan llegar a interesar a los participantes en esta iniciativa, en la que también se implicarán diez agencias de León que, a través de 'workshops', contribuirán a dar a conocer la provincia y sus atractivos.

La llegada del grupo de canadienses a León, en la primera que realizan a España, tuvo lugar ayer, cuando recorrieron el casco histórico de la capital, mientras que hoy podrán visitar y conocer las instalaciones del Parador de San Marcos, donde comerán y participarán en un 'workshop' gastronómico en la Real Colegiata de San Isidoro previo a la cena, en ese mismo lugar.

Mañana, miércoles día 29, la jornada arrancará a las nueve horas en El Palacín y continuará con una comida en el Palacio de Exposiciones, a la que seguirá una visita a la catedral y San Isidoro y, como cierre, se ha organizado una cena de gala también en el Palacio de Exposiciones, que contará con la presencia de los pendones de la provincia y que estará amenizada con música tradicional.

El día 30 los participantes de la conferencia se desplazarán a Astorga, donde podrán conocer la catedral y el Palacio Episcopal antes de visitar la localidad de Castrillo de los Polvazares, cuyo centro histórico ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico. Allí podrán recorrer sus calles y degustar el tradicional cocido maragato en uno de sus restaurantes.

El viernes 31, último día antes de su viaje, se celebrará un 'meeting point' frente al Museo Casa Botines de Gaudí. Más tarde se ha organizado un viaje a Valdevimbre, donde podrán visitar una bodega, participar en una cata y disfrutar de un almuerzo en una de sus cuevas-restaurante. Para despedir el día, a partir de las 19 horas está previsto un concierto en la catedral de León y una cena-cóctel en Casa Botines, que será la que cierre el programa de actividades.

