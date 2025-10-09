Los pensionistas agotan los viajes del Imserso en León: «Todo el año esperando y solo queda Matalascañas» Las colas regresaban a las puertas de las agencias de viajes para conseguir una plaza a las islas y los circuitos culturales pero muchos leoneses se han quedado sin poder elegir destino

«Nada, no queda nada». Eran las palabras más repetidas a primera hora de la mañana de este jueves 9 de octubre en las puertas de las agencias de viajes de León que vivían uno de los días más ajetreados de la temporada. La segunda jornada de comercialización de los viajes del Imserso de esta campaña 2025-2026 abarrotaba los establecimientos y agotaba en pocas horas prácticamente toda la oferta.

Si bien es cierto que fue ayer cuando las personas acreditadas ya pudieron formalizar las reservas, este jueves era el día grande con la apertura del proceso para los pensionistas generales que desde primerísima hora hacían cola en las entradas de las agencias comercializadoras. Para la temporada, explica Vanesa Castellanos, responsable de la oficina de Halcón Viajes en Gran Vía de San Marcos, se habilitaron dos lotes de destinos: uno a las islas Canarias y Baleares; y un segundo a destinos peninsulares y circuitos culturales.

Viajes «muy deseados» sobre todo «por el precio» pero que año tras año dejan a gente sin poder acceder a los mismos porque, reconoce la gerente, «en los últimos años estamos notando que cada vez hay menos viajes y más gente acreditada».

La alta demanda deja a muchos leoneses sin opción a elegir destinos

Precisamente en la entrada de la agencia en el centro de León encontramos a Josefina que, junto con su marido, sale disgustada. «No hay nada, nada. Queríamos ir a Palma de Mallorca en mayo y ya no queda nada, solo Matalascañas y en febrero», nos cuenta al tiempo que reconoce, resignada, que lleva «todo el año esperando la carta para nada». Lamenta que Castilla y León sea una de las últimas comunidades en comercializar el programa, y se conformará con repetir con su marido el viaje que han hecho los últimos años al no poder contar con el Imserso: se irán a Punta Cana.

Ampliar Largas colas en una agencia de viajes de León por los viajes del Imserso. L.G

Situación similar vivía Mari Carmen, otra leonesa, con su amiga. Otros años siempre han podido viajar juntas gracias al Imserso, pero este 2026 tocará pensar otro plan porque «no tenemos nada». Igual que Josefina, explica que cuando ha llegado su turno solo les ofertaban ir a Matalascañas en febrero, cuando su deseo era ir «a Cádiz, a Huelva o a donde fuera pero a finales de marzo, en abril o en mayo, así que nada». Resignadas, volverán a intentarlo el año que viene.

«No hay nada, Matalascañas o Matalascañas, donde no quiere ir nadie por lo visto»

Desde Sahagún, Javier y su mujer ponían rumbo a León este jueves para conseguir un viaje del Imserso. Al igual que a las anteriores pensionistas con las que hablamos, cuando ha llegado su turno en otra agencia de la capital solo quedaba un destino. «No hay nada, Matalascañas y Matalascañas, donde no quiere ir nadie por lo visto», cuenta. Han quedado en lista de espera para Murcia con el deseo de que puedan conseguir plaza, aunque lamenta que lo tienen difícil. Es el segundo año que no han podido elegir destino, ya que la pasada temporada les pasó lo mismo y finalmente fueron a Oropesa del Mar.

A Matalascañas sí irá otra pareja. Josefina y su marido reservaban plaza para ir a la ciudad onubense en marzo. «Era lo último que había, ya no se podía elegir otra cosa», nos cuenta después de apuntarse al programa. Otros años han podido viajar con el Imserso a otros destinos y han quedado «muy contentos» con un plan «para pasarlo bien y salir de la rutina» y, aunque este año no han podido elegir destino, van «donde se ha podido».