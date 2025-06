La revolución de las visitas guiadas en León: el 90% opta por free tours

Paula Hernández León Viernes, 20 de junio 2025, 08:12 Comenta Compartir

Los vemos y los reconocemos. Un paraguas amarillo, una bandera en la mano o una pequeña flor de peluche: son los símbolos asociados, y con los que identificamos, a los guías de los free tours, cada vez más extendidos por la capital leonesa. El sector ha sido colonizado, y ya son numerosas las webs en las que se encuentran disponibles sus paquetes, donde nos aseguran conocer «a fondo» y «descubrir» la ciudad.

En estos momentos, más del 90% de las visitas guiadas o tours que se efectúan al Casco Antiguo y a los principales barrios de la capital leonesa por parte de turistas, ya se trate de parejas o familias, ya sean grupos o colectivos, están en manos de un free tour. Eso afecta directamente a los guías oficiales de León. «Llevamos casi 30 años trabajando, y el sector ha cambiado mucho en los últimos tiempos», asegura Blanca Lobete, una de las responsables de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de León (AGOTLE). Por su parte, Ángela Rodríguez, también integrante de la citada asociación, destaca el Programa de Calidad Turística en Destinos, impulsado por el Ministerio de Turismo, que tenía como objetivo «mejorar la calidad turística y la promoción de prácticas sostenibles en los destinos, con el fin de mejorar la experiencia de los turistas y la calidad de vida de los residentes», como se indica en la página web de Calidad en Destino. «Algunos guías oficiales estuvimos participando con este programa durante muchos años. Era como nuestro propio sello de calidad. Además, teníamos que someternos a unas auditorías y preparar programas. Sin embargo, tras la pandemia, todo esto cambió y empezaron a participar los 'free tours'», revela Rodríguez Alegre. «Al participar en el programa de Calidad Turística en Destino, con el que colabora el Ayuntamiento de León, reciben, en cierto modo, el apoyo de las administraciones», añade una de las responsables de la corporación profesional.

Asimismo, Lobete Sánchez destaca que desde hace poco menos de 15 años «el turismo que solía reservar por agencia, con visitas guiadas y programadas, pasó a ser individual». La llegada de internet y la creación de páginas webs temáticas de viajes permitía reservar casi todo online y desde casa. Esto aporta una mayor inmediatez a la hora de planificar actividades para el viaje. «La batalla de las visitas individuales», reconoce Blanca Lobete, «está perdida, salvo que se haga algo».

«Situación sangrante»

Desde el sector de las guías turísticas se pone el foco en las administraciones públicas, principalmente en aquellas que tienen competencias y que pueden frenar un fenómeno que ha trastocado a la actividad. «Cada vez, hay más empresas en León y más guías nuevos», asevera Lobete Sánchez, quien subraya el daño causado por estas empresas, que se anuncian a través de páginas o plataformas de contratación de actividades online. «La situación a nivel nacional es sangrante», corrobora Ángela Rodríguez Alegre, ambas representantes de la Asociación de Guías de León.

Las responsables de AGOTLE lamentan que el turista o el visitante se sienta atraído por la palabra free (gratuito/gratis) a la hora de acceder a estas visitas guiadas por la provincia leonesa. Estos tours «tienen realmente poco de gratuito», aseguran, ya que «al terminar la visita guiada sueles acabar pagando la voluntad al guía». Es una voluntad que, por lo general, depende del tour y del guía, pero en ciertas páginas webs indican un valor mínimo de 10 euros. Se trata de algo que los guías oficiales no entienden: cómo es posible que la remuneración dependa o no del servicio ofrecido. «Tú no vas a una cafetería y, según te parezca el café, lo abonas o no. Eso no es posible», afirma Blanca Lobete

¿Economía sumergida?

De este modo aparece la economía sumergida, que generan los free tour. Es más, son muchas las páginas web o páginas de tours gratuitos que, pese a esa «gratuidad», ya ponen un precio mínimo, a tenor del tiempo de duración de aquellos. Este dinero no queda reflejado en ningún sitio (es decir, no cotiza en ninguna institución pública porque se paga en mano y, en la práctica, no existe). De ahí que desde la Asociación de Guías de León inciden en que «nosotros cobramos el IVA y pagamos el IRPF. Todo eso queda reflejado, pero, ¿dónde va todo el dinero que ganan en el free tours? Las guías oficiales tenemos un precio fijo, no varía. Sin embargo, en el caso de los tours gratuitos es a voluntad. ¿Qué entendemos por voluntad?». Por eso demandan esto: «debería estar regulado».

La Junta de Castilla y León tiene establecida la realización y superación de unos exámenes para obtener el carnet de guía turístico oficial, y así disponer de la acreditación y darte de alta: «Los exámenes efectuados por la administración son muy complejos y difíciles, de una gran exigencia en cuanto al nivel de conocimientos, incluidos los idiomas», detalla Ángela Rodríguez Alegre, representante de AGOTLE. «Hace años solo accedían con titulaciones como Turismo, Historias del Arte o Geografía e Historia. Ahora cualquier profesión es válida. Pero la gente no es consciente del nivel de exigencia y preparación que requiere ser guía oficial», relata más tarde.

La Asociación de Guías de León demanda un «mayor control de la situación» y, también, «más apoyo por parte de las administraciones locales y de la Comunidad Autónoma», con el objetivo de adoptar medidas que frenen esta situación «descontrolada» que se produce en la capital leonesa.