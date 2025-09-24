Los equipos de Enfermería buscan en León cómo mejorar las tasas de vacunación La Real Colegiata de San Isidoro de León acoge una reunión de los directivos de Enfermería de las gerencias de Atención Primaria de Castilla y León

Los equipos directivos de Enfermería de las gerencias de Atención Primaria del Sacyl se reunieron en la Real Colegiata de San Isidoro de León para abordar las 'Estrategias de Comunicación en Vacunación desde atención primaria: Retos y Soluciones', en aras de mejorar las tasas de vacunación y consolidar la prevención.

El encuentro, organizado por la Asociación Española de Enfermería y Salud en Colaboración de la Gerencia de Atención Primaria de León y Pfizer, fue inaugurado por la gerente de Atención Primaria, María Rosario Viloria, y abordó la vacunación desde el punto de vista de la población y el de los profesionales, dos agentes «clave en el éxito de este proceso». Además, giró en torno a la preocupación sobre cómo llegar de manera efectiva tanto a los profesionales sanitarios como a la sociedad, para lo que se propuso la implementación de ideas de mejora que fortalezcan la confianza y la participación en las campañas de inmunización.

Durante la jornada se pusieron de relieve retos compartidos, como la necesidad de combatir la desinformación, superar las barreras de acceso y reforzar la comunicación con mensajes «claros y basados en la evidencia científica». También se subrayó el papel «estratégico» de los profesionales de la salud como «referentes de confianza capaces de trasladar seguridad y compromiso a la población».

En cuanto al abordaje de la población, se insistió en la importancia de generar espacios de información «accesibles, cercanos y adaptados a diferentes contextos sociales«, así como de promover iniciativas comunitarias que «favorezcan la participación y la importancia de la vacunación a nivel individual y social».

