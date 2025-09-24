leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los equipos de Enfermería buscan en León cómo mejorar las tasas de vacunación

La Real Colegiata de San Isidoro de León acoge una reunión de los directivos de Enfermería de las gerencias de Atención Primaria de Castilla y León

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:01

Los equipos directivos de Enfermería de las gerencias de Atención Primaria del Sacyl se reunieron en la Real Colegiata de San Isidoro de León para abordar las 'Estrategias de Comunicación en Vacunación desde atención primaria: Retos y Soluciones', en aras de mejorar las tasas de vacunación y consolidar la prevención.

El encuentro, organizado por la Asociación Española de Enfermería y Salud en Colaboración de la Gerencia de Atención Primaria de León y Pfizer, fue inaugurado por la gerente de Atención Primaria, María Rosario Viloria, y abordó la vacunación desde el punto de vista de la población y el de los profesionales, dos agentes «clave en el éxito de este proceso». Además, giró en torno a la preocupación sobre cómo llegar de manera efectiva tanto a los profesionales sanitarios como a la sociedad, para lo que se propuso la implementación de ideas de mejora que fortalezcan la confianza y la participación en las campañas de inmunización.

Durante la jornada se pusieron de relieve retos compartidos, como la necesidad de combatir la desinformación, superar las barreras de acceso y reforzar la comunicación con mensajes «claros y basados en la evidencia científica». También se subrayó el papel «estratégico» de los profesionales de la salud como «referentes de confianza capaces de trasladar seguridad y compromiso a la población».

En cuanto al abordaje de la población, se insistió en la importancia de generar espacios de información «accesibles, cercanos y adaptados a diferentes contextos sociales«, así como de promover iniciativas comunitarias que «favorezcan la participación y la importancia de la vacunación a nivel individual y social».

Publicidad

Top 50
  1. 1 PlusContacto anuncia un Erte para 372 trabajadoras en León y lo justifica con un «ciberataque»
  2. 2 Un hombre herido tras precipitarse de un tejado de seis metros en un pueblo de León
  3. 3 El Ayuntamiento de León pierde 11,6 millones de euros de las basuras por contar mal los plazos
  4. 4 Un vasco lleva a los tribunales una herencia millonaria de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Cuco Ziganda, nuevo entrenador de la Cultural: «Queremos que cada partido sea una fiesta»
  6. 6 Cuatro detenidos por asaltar una vivienda en Armunia, agredir a una pareja y secuestrar a su hijo
  7. 7 La impresionante imagen de la primera nevada de la temporada en León
  8. 8 La «vergüenza» ya afecta a las ventas y se avecina otro invierno «congelados»
  9. 9 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  10. 10 Detienen a un hombre que cultivaba 50 plantas de marihuana de dos metros al aire libre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los equipos de Enfermería buscan en León cómo mejorar las tasas de vacunación

Los equipos de Enfermería buscan en León cómo mejorar las tasas de vacunación