Arranca la campaña contra los virus respiratorios: consulta las fechas y grupos afectados

La campaña de vacunación frente a los virus respiratorios en Castilla y León arrancará el próximo miércoles, 1 de octubre, para las personas institucionalizadas, mujeres embarazadas y niños.

Por su parte, la vacunación frente a la gripe y la Covid 19 en todos los grupos de población en los que está recomendada llegará a partir del 14 de octubre.

Entre las novedades de este año, están la ampliación de la edad de vacunación frente a gripe en niños hasta los ocho años, frente a los cinco de antes.

Grupos afectados

Además, la vacuna frente al Covid se administrará a la población de 70 años o más, frente al tope de 60 años que había anteriormente.

Por último, la vacuna contra la bronquiolitis por VRS en personas institucionalizadas y residentes en centros de discapacidad así como personas pertenecientes a determinados grupos de riesgo.

La Junta de Castilla y León realizará, según recogió la Agencia Ical, una inversión de 18 millones de euros en la vacunación de la población.