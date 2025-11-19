Una calle con nombre de amante de Alfonso XI en el barrio de la Chantría

I. Santos León Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:18 Comenta Compartir

¿Serías capaz de descubrir en qué vía de la capital leonesa estamos con tan sólo un vídeo de 45 segundos? Con este reto proponíamos un divertido juego para descubrir la primera de las calles de la capital que forma parte de esta sección doble en la que una semana se juega con un pueblo y a la siguiente con una calle.

Muchos han sido los comentarios que han dado con la solución de esta vía en la que los detalles y otros planos más amplios han dado las pistas suficientes, pero sabes que el nombre de esta calle corresponde a una noble nacida en Sevilla que amante del rey Alfonso XI.

Efectivamente, el nombre que buscábamos era Leonor de Guzmán (1310-1351). Fue una mujer miembro del influyente linaje andaluz de los Guzmán, una de las figuras más poderosas de la corte castellana a mediados del siglo XIV.

Ampliar

Aunque nunca contrajo matrimonio con Alfonso XI, fue madre de diez de los once hijos del monarca y se convirtió en una destacada señora territorial y estratega política. Pese a ello, su papel ha sido a menudo reducido al de simple «amante» o «concubina» del rey, tal como ha señalado la historiadora María Jesús Fuente.

La interpretación de su figura ha variado según las fuentes. Para algunos cronistas, como su adversario político don Juan Manuel, Leonor representaba a una «mala mujer» y una amenaza en la corte. Otros relatos, en cambio, la describen como una dama astuta, de gran belleza y apoyo constante del soberano.

La contraposición se extiende también a la reina María de Portugal, esposa legítima de Alfonso XI y madre del futuro Pedro I, a quien la historiografía ha presentado tanto como una mujer digna frente a la infidelidad del rey como una figura consumida por los celos, capaz incluso de ordenar la ejecución de su rival.

En León, además de esta calle en el barrio de La Chantría hay una representación de Leonor en uno de los capiteles del claustro de la catedral de León donde se ha identificado su presencia junto a Alfonso XI y al obispo Juan del Campo.