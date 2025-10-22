leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de un vado en la calle del reto de esta semana.

Un marquesado del Reino de las dos Sicilias en La Palomera, la solución a ¿En qué calle de León estoy?

Desvelamos la solución al reto de ¿En qué calle de León estoy?

I. Santos

I. Santos

León

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:28

¿Serías capaz de descubrir en qué vía de la capital leonesa estamos con tan sólo un vídeo de 45 segundos? Con este reto proponíamos un divertido juego para descubrir una de las calles de la capital que forma parte de esta sección doble en la que una semana se juega con un pueblo y a la siguiente con una calle.

Muchos han sido los comentarios que han dado con la solución de esta vía en la que los detalles y otros planos más amplios han dado las pistas suficientes, pero ¿sabes a qué calle nos referimos si hablamos de un marquesado?

La calle de esta semana se encuentra en el barrio de La Palomera, muy cerca del de San Mamés. La vía hace referencia al marquesado de Montevirgen, un título nobiliario del Reino de las Dos Sicilias, creado por el rey Carlos III de España el 1 de junio de 1736 a favor de Manuel de Abaurre y Salazar como premio por «los servicios militares prestados a los Borbones desde la Guerra de Sucesión, al lado de Felipe V». El primer marqués era de Aibar, en Navarra.

Tras él, llegó el II Marqués de Montevirgen que fue Juan Manuel de Quiñones y Abaurre, nacido en Toral de los Guzmanes en 1749. A este le sucedió su hijo, José María Quiñones de León Vigil, también nacido en la localidad del sur de la provincia.

El cuarto marqués de Montevirgen fue el berciano Juan Quiñones de León y Santalla, nacido en Camponaraya. Como quedó soltero y sin sucesión el título pasó a su hermano menor: Cayo Quiñones de León y Santalla. Este quinto marqués fue también diputado por Ponferrada y presidente del casino de Madrid entre 1872 y 1876. En este caso, el marqués se casó con la jamaicana Ana de Francisco-Martín con quien tuvo un hijo que le sucedió en el marquesado.

De este modo, Juan Quiñones de León y Francisco-Martín se convirtió en el sexto marqués de Montevirgen y aunque si se casó no tuvo sucesión por lo que fue su hermano menor quien ocupó el cargo.

Fernando Quiñones de León y Francisco-Martín fue el séptimo y último marqués de Montevirgen, nacido en París en 1858 falleció en El Cairo en 1937.

