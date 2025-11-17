Los Bomberos de León revisan una cornisa ante la caída de cascotes Los efectos de las lluvias de estos días siguen propiciando la intervención de los efectivos del parque de León

Actuación de los bomberos en la calle Batalla de Clavijo.

I. Santos León Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:09

Nueva llamada a los bomberos por riesgo de desprendimientos y caída de cascotes al suelo en un edificio del barrio El Ejido de la capital leonesa. Aunque este lunes, 17 de noviembre, el sol luce en el cielo leonés, los estragos de las intensas lluvias de la pasada semana, provocados por la borrasca Claudia, han dejado múltiples daños.

Una llamada alertaba al Servicio de Extinción y prevención de incendios de León capital de la caída de cascotes desde un edificio de la calle Batalla de Clavijo.

Hasta el lugar se desplazó una dotación con el camión escalera para revisar el tejado y una de las terrazas del bloque. Tras asegurar la zona se retiraron sin más incidentes.

En el lugar, la Policía Local del Ayuntamiento de León cortaba el paso de vehículos mientras duraba la actuación de los bomberos. Además unos metros más adelante, en la misma calle, dos vehículos colisionaban en torno a las 9:00 horas de la mañana.

Los bomberos aseguraron la cornisa y revisaron la terraza para evitar posibles desprendimientos a la vía.