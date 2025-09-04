El barrio de León que impulsa sus fiestas para convertirse en referente con cuatro días de celebración La Asociación de Vecinos de La Lastra organiza del 4 al 7 de septiembre un programa con música, deporte, tradición y actividades para todas las edades

Lucía Gutiérrez León Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:16

El barrio de La Lastra, en León, se prepara para vivir del 4 al 7 de septiembre unas fiestas que cada año suman más actividades y participación vecinal. Organizadas por la Asociación de Vecinos, fundada en 2021, las celebraciones nacieron con la intención de «dinamizar la vida del barrio» y ofrecer una alternativa cultural y de ocio más allá del centro de la ciudad.

«Todo es de León, hemos apostado por lo nuestro. El jueves lo tenemos dedicado a la cultura leonesa, con bailes tradicionales del sur de la provincia», explica el presidente de la asociación, Alberto García. De hecho, la jornada inaugural comenzará con una actividad de concienciación sobre ciberseguridad, juegos deportivos para todas las edades y la actuación del grupo Ciudad Tributo, que abrirá la programación musical.

El viernes será el turno de las actividades infantiles y la música de Furor Amarillo y Tívoly, además de la cita literaria El guardián de los libros. La gastronomía también tendrá su espacio con foodtrucks y la gran paellada del sábado, que ya cuenta con más de 500 raciones reservadas.

Actividades y días de celebración

El sábado estará centrado en la convivencia: torneo de ajedrez, fútbol 3x3, hinchables, un gran parque de juegos y más música con La Competencia y JC.DC Producciones. «Los vecinos están muy contentos porque tienen la fiesta cerca y una variedad de actividades para disfrutar en familia», destaca García.

El domingo será la clausura con la marcha solidaria por el Perther, competiciones deportivas, exhibición de bailes y la orquesta Clan Zero para despedir cuatro días de fiesta que, cada año, atraen a más vecinos y visitantes.

«Son la mejor manera de despedir el verano» Alberto García Presidente de la Asociación de Vecinos de La Lastra

«Estas fiestas están cogiendo mucha fuerza. Además, coinciden con el fin de semana previo al inicio del curso escolar, lo que las convierte en la mejor manera de despedir el verano», concluye García.

Además, la celebración no se alargará más allá de las 3:00 horas de la madrugada ni el viernes ni el sábado para así respetar al resto de vecinos. La actuación de la orquesta leonesa el domingo cerrará a las 23:00 horas de la noche unas fiestas que pondrán un broche al verano para comenzar una nueva etapa escolar en el barrio.