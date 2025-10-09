leonoticias - Noticias de León y provincia

Atropellan a una menor que circulaba en bicicleta en la plaza de Toros de León

El suceso tuvo lugar minutos después de las 17:00 horas cuando un turismo impactó contra una ciclista de 15 años que circulaba en la rotonda de la plaza de Toros

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:57

Una menor de 15 años ha sido atropellada en la tarde de este jueves cuando circulaba en bicicleta por la rotonda que une la plaza de Toros y el paseo del Parque de la ciudad de León.

Según la información facilitada por el servicio de emergencias del 112, el incidente ha tenido lugar a las 17:13 horas de este jueves cuando recibieron una llamada alertando de una colisión entre un turismo y una bicicleta.

Se solicitó atención médica para una joven de 15 años que presentaba dolor en el brazo.

Hasta el lugar de los hechos acudieron agentes tanto de la Policía Local de León como de la Policía Nacional además de efectivos sanitarios.

