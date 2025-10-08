Tres heridos en menos de una hora en León: un atropello, una colisión y un choque contra una farola Una mujer fue atropellada en la avenida Doctor Fleming y, pocos minutos después, un motorista resultó herido tras colisionar con un turismo en el campus universitario

La tarde de este miércoles se ha visto alterada en la capital leonesa por tres sucesos ocurridos con apenas minutos de diferencia, que obligaron a movilizar a los servicios de emergencia del 112 de Castilla y León.

El primer aviso se recibió a las 16:55 horas, cuando una llamada alertó del atropello de una mujer en la avenida Doctor Fleming, a la altura del edificio de Correos. La víctima, una mujer de 53 años, presentaba dolor en la rodilla y en la muñeca. Según las primeras valoraciones, se trató de un golpe a baja velocidad, posiblemente durante una maniobra del conductor, que podría no haber visto a la peatona.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y personal sanitario del Sacyl.

Suceso consecutivo

El segundo aviso llegó a las 17:02 horas, apenas siete minutos después, cuando un turismo y una motocicleta colisionaron en el Campus Universitario de Vegazana, a la altura de la Facultad de Ingeniería Industrial.

En este accidente resultó herido el conductor de la moto, un hombre de 37 años, que presentaba contusiones y arañazos tras la caída. También en este caso se desplazaron al lugar agentes de la Policía Nacional, Policía Local y personal sanitario del Sacyl.

Un tercer suceso

Pero a las 17:46 horas se sumó un tercer suceso, el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada que alertaba de un nuevo accidente en la calle Serna, a la altura de la gasolinera, en la capital leonesa, en esta ocasión por un vehículo que se había empotrado contra una farola.

En el interior se encontraba un varón de 84 años que, tras referir dolor en el cuello, perdió el conocimiento pocos minutos después. Desde el 112 se dio aviso inmediato a los servicios de emergencias sanitarias del Sacyl, así como al Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local de León y los Bomberos de León, ante el riesgo de caída de la farola debido al impacto.