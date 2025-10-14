leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia de Sacyl.

Atropellan a una mujer de 64 años que cruzaba por un paso de cebra en León

Es el séptimo atropello en tres días en la ciudad de León

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 14 de octubre 2025, 10:45

Nuevo atropello en la ciudad de León, el séptimo en apenas tres días en la localidad. El último se producía la mañana de este martes 14 de octubre cuando, a las 10:18 horas, la sala de emergencias del 112 recibía una llamada solicitando atención para una mujer.

Se producía en Gran Vía de San Marcos, a la altura del número 18. Una mujer de 64 años cruzaba por un paso de cebra cuando era golpeada por un turismo.

Aunque en todo momento permaneció consciente, se queja de un golpe en un brazo. Se movilizó así a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida.

