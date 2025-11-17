La borrasca se va y el sol regresa a León, que espera a la nieve El inicio de semana trae el fin de las precipitaciones aunque se avecina un considerable descenso de temperaturas que traerá nieve a la provincia

Punto y final al episodio de intensas lluvias que ha acompañado a los leoneses desde el pasado jueves.

La nueva semana traerá consigo al sol, desaparecido en lo días anteriores, aunque lo hará siempre y cuando la niebla lo permita.

Este lunes, 17 de noviembre, se vivirá un ambiente soleado, con temperaturas acordes a estas alturas del año. Será una calma antes de la tormenta que se avecina en el segundo tramo de semana, cuando se prevé la llegada de un frente muy frío que deje nieve a cualquier cota.

Habrá intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil en el sur de madrugada, con la cota de nieve en 1.900 metros, bajando por la noche a 1.600 metros.

La provincia vivirá una alta probabilidad de brumas y bancos de niebla, preferentemente en zonas de montaña.

Mientras que las temperaturas mínimas van en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso. No se descartan heladas débiles en zonas altas de montaña. Oscilarán entre los dos grados de Villablino y los cuatro de León capital hasta los 14 de Astorga o Ponferrada.

El viiento del norte y nordeste, flojo.