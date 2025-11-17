leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jornada con niebla en la provincia. Sequoya

La borrasca se va y el sol regresa a León, que espera a la nieve

El inicio de semana trae el fin de las precipitaciones aunque se avecina un considerable descenso de temperaturas que traerá nieve a la provincia

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:23

Comenta

Punto y final al episodio de intensas lluvias que ha acompañado a los leoneses desde el pasado jueves.

La nueva semana traerá consigo al sol, desaparecido en lo días anteriores, aunque lo hará siempre y cuando la niebla lo permita.

Este lunes, 17 de noviembre, se vivirá un ambiente soleado, con temperaturas acordes a estas alturas del año. Será una calma antes de la tormenta que se avecina en el segundo tramo de semana, cuando se prevé la llegada de un frente muy frío que deje nieve a cualquier cota.

Habrá intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil en el sur de madrugada, con la cota de nieve en 1.900 metros, bajando por la noche a 1.600 metros.

La provincia vivirá una alta probabilidad de brumas y bancos de niebla, preferentemente en zonas de montaña.

Mientras que las temperaturas mínimas van en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso. No se descartan heladas débiles en zonas altas de montaña. Oscilarán entre los dos grados de Villablino y los cuatro de León capital hasta los 14 de Astorga o Ponferrada.

El viiento del norte y nordeste, flojo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El negocio leonés que vistió a generaciones cierra tras 40 años: «Nos toca descansar a nosotros»
  2. 2 Un nuevo accidente «grave» revive la desesperación de los vecinos de Santovenia y Chozas: «Estamos hartos»
  3. 3 El pueblo de León de 34 habitantes que tiene «uno de los hayedos más espectaculares» de España
  4. 4 El río Esla se tiñe de negro al arrastrar la lluvia la ceniza del incendio de Barniedo
  5. 5 «Me crie jugando entre carbón en Laciana y ahora reparto picadillo en Bélgica por Whatsapp»
  6. 6 León sigue a la espera de un cambio para transformar bajos comerciales en viviendas
  7. 7 Las lluvias destrozan la recién asfaltada carretera entre Villamanín y Aralla
  8. 8 Herida una mujer de 60 años tras una colisión entre dos turismos en León
  9. 9 La Cultural asalta San Pablo y doma a uno de los favoritos al ascenso
  10. 10 Sale a subasta un chalé adosado en una de las principales entradas a Ponferrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La borrasca se va y el sol regresa a León, que espera a la nieve

La borrasca se va y el sol regresa a León, que espera a la nieve