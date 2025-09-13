Los 100 años de Nicanora, una centenaria leonesa «en plena forma» Natural de Sahagún, este 2025 celebra sus cien vueltas al sol

La provincia de León suma una nueva vecina centenaria. Nicanora, natural de Sahagún pero actualmente vecina de la ciudad de León, celebra este 2025 sus cien vueltas al sol.

Tal acontecimiento bien merece una fiesta y el primero que no quería perdérsela era el alcalde de la capital, José Antonio Diez, que acompañado de la concejala de Mayores, Lourdes González, visitaban a esta nueva centenaria.

Celebración de los 100 años de Nicanora. Ayto León

Fue el viernes 12 de septiembre cuando Nicanora soplaba las 100 velas de una vida que mantiene «en plena forma» a esta leonesa.

Con flores y el detalle que el Ayuntamiento tiene con los centenarios y que acredita su logro celebró una fecha tan especial.