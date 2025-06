«La Bañeza no se cierra»: comienza la lucha por mantener el empleo en Azucarera Multitudinaria concentración con pancartas y mensajes al Gobierno abre una campaña para frenar el cierre de la fábrica en la provincia leonesa

Miércoles, 4 de junio 2025

Bajo gritos como «La Bañeza no se cierra» y «Sin remolacha no hay futuro», los trabajadores mostraron su rechazo al cierre anunciado por Azucarera Iberia. La protesta se desarrolló entre caras de preocupación, pancartas reivindicativas y petardos que anunciaban el inicio de una movilización que irá en aumento durante los próximos días. Fue en la mañana de este miércoles 4 de junio, a las 11:00 horas, cuando arrancó la primera de varias concentraciones convocadas por los sindicatos frente a la fábrica azucarera de La Bañeza.

Tras este primer acto, los trabajadores han convocado otras jornadas de protestas más numerosas: el viernes 6 en la Plaza Mayor de La Bañeza y el martes 10 ante las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, coincidiendo con la celebración de un pleno. Además, como gesto de resistencia diaria, realizarán concentraciones simbólicas de 15 minutos cada mañana frente a las instalaciones de la fábrica.

«Lucharemos aunque las posibilidades sean mínimas» Benigno Pérez Secretario general de la sección estatal de UGT FICA y presidente del comité de empresa

Benigno Pérez, secretario general de la sección estatal de UGT FICA y presidente del comité de empresa, dejó claro que, aunque reconocen la dificultad del momento, no se resignarán: «Vamos a luchar aunque las posibilidades sean mínimas. La pérdida de esta fábrica supondría un golpe brutal para una comarca ya golpeada por la despoblación y el desempleo».

En sus declaraciones reclamó que la Junta de Castilla y León y el Gobierno central se involucren de forma real para frenar lo que consideran una desindustrialización planificada.

«El cierre de la planta supondría destruir empleo en una zona donde no hay alternativas, donde no se va a abrir nada nuevo, y eso no lo podemos permitir», insistió Pérez. Además, subrayó la necesidad de que los partidos políticos y las administraciones públicas tomen partido y actúen de manera coherente, más allá de los discursos durante las campañas electorales.

Ver 13 fotos Concentración de trabajadores de la planta de Azucarera de La Bañeza. Campillo

El alcalde pide transformar el ERE en un ERTE

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, también se sumó a la concentración y pidió públicamente que el expediente de regulación de empleo (ERE) se transforme en un expediente temporal (ERTE).

«No se entiende que se cierre una planta en la zona con mayor producción remolachera del país. Las administraciones deben actuar y ponerse al lado de los trabajadores», afirmó.

Aseguró además que la azucarera «es parte de la vida de nuestra comarca» y que la decisión empresarial carece de lógica desde el punto de vista territorial y económico.

CCOO apuesta por negociar, pero sin bajar los brazos

Joaquín Pisabarro, miembro del comité de empresa por CCOO, reconoció que el ERE está legalmente en marcha y que será necesario negociar «para recolocar al mayor número posible de trabajadores en las mejores condiciones».

Ampliar Joaquín Pisabarro, miembro del comité de empresa por CCOO.

A pesar de ello, dejó claro que no se da por vencido: «No asumo que esto vaya a cerrar, pero tenemos que ser realistas y estar preparados para todos los escenarios». Pisabarro también se mostró partidario de que el Gobierno intervenga para reconducir el proceso hacia un ERTE y preservar la actividad productiva.

Miedo a un cierre planificado del sector remolachero

El temor de los sindicatos es que el cierre de La Bañeza sea solo el principio de una estrategia para abandonar por completo el cultivo nacional de remolacha.

Se teme por el futuro de otras fábricas como la de Toro, ya que transportar remolacha desde León hasta allí supondría un sobrecoste inasumible. «Nos tememos que detrás de esta decisión haya un plan más amplio para acabar con la remolacha en Castilla y León y depender exclusivamente de azúcar importado», advirtió Pérez.

El PSOE critica la pasividad de la Junta

Desde el PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez respaldó a los trabajadores y criticó duramente la actitud del Gobierno autonómico. Acusó a la Junta de inacción y de mirar hacia otro lado.

«No se puede entender que en una provincia como León, la mayor productora de remolacha, se permita este cierre. Se necesitan soluciones, cooperación entre administraciones y un compromiso real, no solo palabras vacías», declaró.

Siguientes pasos: más presión y visibilidad

Tras la concentración, miembros del comité de empresa se reunieron en el centro cultural Tierras Bañezanas, donde también intervino el diputado nacional Javier Cendón, reiterando su apoyo a los trabajadores. A pesar de que reconoció que el tema escapa a sus competencias directas, prometió hacer todo lo posible para evitar el «desastre» social y económico que supondría el cierre de la planta.

A medida que se acerca la fecha límite de negociación, el 26 de junio, el calendario de protestas se intensificará. Aunque existe división sobre la eficacia de repetir actos en La Bañeza, todos coinciden en que será necesario trasladar la protesta a lugares más visibles como León, Madrid o incluso Bruselas, si fuera necesario. «No tenemos tiempo para titubeos ni para actos simbólicos», dijo Pérez. «Es ahora o nunca».