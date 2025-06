Crónica de una muerte anunciada en León

Comenta Compartir

Empieza a ser palpable que no hace falta tener estudios, ni ser consejera, ni presidente, ni ministro para interpretar lo que anunciaba el horizonte con el tema de La Azucarera porque o no se enteraron o no se quisieron enterar.

Se conoce que han trasladado la mala costumbre que desde pandemia arrastra la administración de dejar las cosas para luego o para otro.

Ahora, como no hemos hecho antes los deberes, tenemos que tomar medidas urgentes y contundentes para que no se rían de los agricultores y dejen el sector desmantelado

Se hace urgente tomar medidas sociales, económicas, medioambientales y de distintas índoles. ¿O es que además de dejar a cientos de familias en la calle, con inversiones, maquinarias etc…piensan dejar ahí el muerto? Es decir, estamos tan preocupados de no contaminar pero van a quedar toneladas de hormigón, metales y otros materiales en medio de la Bañeza sin oficio ni beneficio.

Con todo este tema nuestros amigos ingleses han tratado a nuestros políticos como meros auxiliares administrativos.

Nosotros por nuestra parte aún conservamos la dignidad por tanto no vamos a quedar con los brazos cruzados.

Desde la Unión de Campesinos de León vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para clarificar todas aquellas cuestiones que de ojo y en profundidad no nos cuadran. Se ha visto bien claro que estas empresas no tienen corazón solo cartera.

Algunos lo vimos venir, está mal que lo diga yo pero ni el afamado Nostradamus tuvo la visión que algunos tuvimos ya hace cinco años como reza el artículo que a continuación referenciamos.

Temas

La Bañeza