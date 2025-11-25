Leonoticias pone el foco en la importancia del transporte sostenible

leonoticias - Noticias de León y provincia

Encuentros con Leonoticias

Irene de Celis

Irene de Celis

León

Martes, 25 de noviembre 2025, 08:56

La importancia del transporte sostenible será el último tema a tratar en los diferentes encuentros con Leonoticias que han tenido lugar durante este 2025. El Palacio del Conde Luna acogerá este foro el jueves 27 de noviembre a partir de las 9:30 horas.

En este encuentro se abordará la necesidad de que los diferentes agentes de la sociedad trabajen para que el transporte sostenible sea la primera opción de los leoneses.

Tanto el compromiso social como el político o el de las empresas privadas es esencial para que el transporte sostenible pase a ser la elegida por los ciudadanos.

Este jueves, la mesa organizada por leonoticias contará con diferentes expertos y personalidades entre los que se encontrará Vicente Canuria, concejal de Régimen Interior, Recursos Humanos, Movilidad y Deportes del Ayuntamiento de León, Jorge López, director de desarrollo de negocio para el transporte de Proconsi, Juan Víctor del Barrio de Oficina de Ingeniería y Fondos Europeos de Alsa, Juan Luis, gerente de la ORA Eulsa y un experto y representante de Kia Busanauto.

Durante este 2025 leonoticias ha celebrado diferentes encuentros en las que se han abordado la actualidad y el futuro de temas que afectan a los leoneses en el día a día:

-Eficiencia energética

-Nuevos desafíos del agua

-Reciclaje

-Huella de Carbono

-Energías renovables

-Transporte sostenible

