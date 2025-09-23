La reducción de la huella de carbono, objetivo claro para los leoneses

Irene de Celis León Martes, 23 de septiembre 2025, 15:14 Comenta Compartir

Los leoneses han podido conocer de primera mano la importancia de reducir nuestra huella de carbono en el foro celebrado este martes 23 de septiembre en el Palacio del Conde Luna, englobado dentro de los 'Encuentros con Leonoticias'. Los diferentes participantes han puesto sobre la mesa varias actuaciones que se llevan a cabo en el día a día para reducir este valor y conseguir que el impacto en la capa de ozono de nuestras actividades diarias se reduzca lo máximo posible.

Esta mesa moderada por la periodista Leticia Domínguez ha contado con la presencia de tres colaboradores conocedores del tema a debatir y del impacto que tienen sus empresas o instituciones con su huella de carbono. David Ramos Ortega, director de Proyectos en Arva Hoteles y Hosteleón, Sara Rodríguez, técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de León y Víctor Encinas, Responsable de Calidad y Medio Ambiente de RMD han sido los encargados de dar un poco de luz al tema y ofrecer su punto de vista desde cada una de sus posiciones.

Educación, principal recurso para reducir la huella desde el ayuntamiento

Sara Rodríguez, técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de León

Sara Rodríguez, técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de León, ha incidido en la importancia de la concienciación en la población para que todos pongan su granito de arena en cuidar de nuestro entorno. Por ello, y lo más importante, es comenzar desde los más pequeños.

La colaboración público-privada también ayuda a los consistorios a mejorar y reducir su huella de carbono. Desde el Ayuntamiento de León aseguran que «no se tiene la capacidad de realizar algunas medidas tu solo, las instalaciones para recargar coches eléctricos se han hecho en colaboración de las eléctricas o, por ejemplo, diferentes convenios con la Universidad de León para evaluar las mediciones»; ha destacado Sara Rodríguez.

Arva Hoteles y Hosteleón, lucha incansable por la sostenibilidad y el ahorro energético

David Ramos Ortega, director de Proyectos en Arva Hoteles y Hosteleón

David Ramos Ortega, director de Proyectos en Arva Hoteles y Hosteleón, ha puesto el foco en el trabajo que se realiza desde la restauración y la hotelería. «En la parte de restauración gestionamos desde 2022 nuestra huella de carbono consiguiendo emisiones 0 y desde la parte hotelera el trabajo se centra más en la gestión de un edificio por lo que no hace falta tanto la concienciación de los inquilinos como la gestión de las instalaciones del propio edificio» ha diferenciado David Ramos.

Por otra lado, es importante destacar que trabajar en reducir la huella de carbono también va relacionada con la rentabilidad de tu negocio. «En un negocio como el nuestro la rentabilidad es muy importante. Nosotros usamos productores locales, intentamos que los productos de alimentación se consuman en el día y que los residuos se separen lo que conlleva una gran concienciación de nuestros trabajadores.» ha especificado director de Proyectos.

La neutralidad climática, próximo objetivo de RMD

Víctor Encinas, responsable de Calidad y Medio Ambiente de RMD

Víctor Encinas, responsable de Calidad y Medio Ambiente de RMD, ha sido el encargado de desarrollar el incansable trabajo por parte de la empresa en reducir su huella de carbono y trabajar por un mejor medio ambiente. Desde que comenzaron las mediciones han conseguido importantes resultados al respecto. «Realizando diferentes actuaciones como la instalación de baterías o la utilización de maquinaria eléctrica se ha conseguido reducir las emisiones en un 75 por ciento en toneladas por empleado y en un sesenta por ciento en tonelada de producto gestionado».

RMD tiene un claro objetivo, conseguir la neutralidad climática antes del año 2030. Para ello trabajan en diferentes actuaciones como el proyecto de descarbonización o «la compra de energía eléctrica con garantía de origen que significa que toda la energía que consumimos en la empresa proviene de fuentes renovables.» ha destacado Encinas a Leonoticias.

Leonoticias pone el foco en la importancia de seguir trabajando para cuidar de nuestro entorno. Un foro donde se han podido exponer las diferentes labores de instituciones públicas y empresas privadas para reducir el indicador ambiental de la huella de carbono en nuestra provincia.

