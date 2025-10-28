León, hacia el camino correcto en materia de energías renovables

Irene de Celis León Martes, 28 de octubre 2025, 15:11 | Actualizado 15:30h. Comenta Compartir

El encuentro con Leonoticias de este mes de octubre ha centrado el debate en las energías renovables. Un foro que se ha celebrado este martes 28 de octubre en el Palacio del Conde Luna, englobado dentro de los 'Encuentros con Leonoticias'. ¿Qué se hace desde las instituciones en esta materia?, ¿cómo actúan las empresas privadas junto a sus trabajadores?, ¿cómo pueden los leoneses poner su granito de arena en esta materia?, algunas de estas preguntas son las que han respondido los expertos. José Alejandro Alonso De Linaje Diez, técnico de servicios eléctricos del Ayuntamiento de León, Víctor Encina, responsable de Calidad y Medio Ambiente de RMD, Borja González Garzón, concejal del Ayuntamiento de Astorga y Jose Manuel García Gutiérrrez, presidente de Apifoncal han sido los encargados de dar voz y aclarar diferentes dudas sobre las energías renovables.

Acompañados por la periodista Leticia Domínguez estos cuatro participantes han expuesto sus puntos de vista y sus recomendaciones a la hora de poner el granito de arena en mejorar el medio ambiente.

El autoconsumo colectivo, futuro proyecto energético del Ayuntamiento de León

Jose Alejandro Alonso, técnico de servicios eléctricos del Ayuntamiento de León, ha sido el encargado de dar voz a cómo se trabaja desde el ayuntamiento de la capital leonesa en materia de energías renovables lanzado al aire el objetivo de conseguir un autoconsumo colectivo para que la energía que produces en un sitio puedas compartirla en el resto de instalaciones.

Desde el consistorio ya se está trabajando en varios proyectos entre el que se encuentra mejorar la flota automovilística de la ciudad. «A nivel autobuses la tendencia es realizar una conversión total de los antiguos de diésel a eléctricos, pasar de 14 unidades a 31 a corto plazo, en el ámbito de servicio de limpieza ya se han adquirido un par de vehículos de tamaño medio de recogida de puerta a puerta y, en paralelo, a nivel flota municipal el fin es ir teniendo vehículos eléctricos propios», ha explicado José Alejandro.

Por otro lado, también quieren hacer partícipes a los leoneses del ahorro energético de los edificios municipales en los que se está llevando a cabo el proyecto fotovoltaico. «Se va a poner en cada uno de los edificios que cuentan con las instalaciones unas pantallas informativas donde se vean datos como el flujo de la energía o cuánta pueden estar compartiendo para que el ciudadano sea partícipe de dichas mejoras y del ahorro energético que se lleve a cabo», ha explicado Alonso.

El Ayuntamiento de Astorga ya trabaja para conseguir el deseado anillo verde

Borja González Garzón, concejal de juventud, infancia, deporte base, y fiestas del Ayuntamiento de Astorga, destacó los proyectos en los que están trabajando por y para los astorganos y las problemáticas presentes.

Desde el Ayuntamiento de Astorga ya están introduciendo farolas de bajo consumo, reparando placas solares y realizando cambios en las calderas de los edificios públicos pero desde el consistorio a veces se encuentran con algunas trabas que no les dejan actuar tan rápido como les gustaría. «Astorga depende mucho de Patrimonio, a la hora, por ejemplo, de poner una instalación fotovoltaica en el centro de la ciudad te tienes que acoger a una serie de premisas por lo que estamos un poco más atados», explica el concejal astorgano

Uno de los proyectos más deseados y ambiciosos del consistorio es ofrecer a los astorganos un anillo verde. «Este anillo verde, que se está llevando a cabo en colaboración con la Junta de Castilla y León, cuenta con unas 80 luminarias de energía solar que detectan cuando una persona pasa y se ilumina al 100 por cien pero si no pasa nadie estará luciendo al 20 por ciento de potencia , así conseguiremos guardar ese consumo para cuando sea necesario.

León Clima Verde, la feria referente del noroeste de España de Apifoncal

Jose Manuel Garcia Gutiérrrez, presidente de Apifoncal (asociación provincial de empresarios de instalaciones de saneamiento, fontanería, calefacción y afines de León) ha explicado la importancia de que los leoneses conozcan qué subvenciones tienen a su disposición y los cambios que hay en la materia de energía renovable y cómo les puede afectar a ellos.

Su feria León Clima Verde ya es uno de los eventos referencia en todo el noroeste de España gracias a los éxitos cosechados reuniendo en la última edición a más de 4000 personas visitantes y 40 expositores. «Debido a la electrificación de los sistemas de calefacción y climatización tuvimos que cambiar el chip y surgió la idea de organizar una feria donde diferentes profesionales y empresas explicasen todos estos cambios a nuestros asociados surgiendo así León Clima Verde», expresó el presidente de Apifoncal.

Apifoncal también tiene una función de ayuda e información al leonés entendiendo que, por ejemplo, el tema de las ayudas puede llegar a ser confuso para el ciudadano. «Desde Apifoncal ponemos en contacto al ciudadano con uno de nuestros asociados que le informaría de las subvenciones y de los beneficios que puede tener la instalación de energías renovables», ha explicado Jose Manuel García.

RMD aprovecha la energía solar en las horas nocturnas

Víctor Encina, responsable de Calidad y Medio Ambiente de RMD ha regresado a los encuentros con Leonoticias para explicar más en profundidad cómo lleva actuando RMD en los últimos años en materia de energías renovables y sus principales objetivos a corto y medio plazo.

«Los excesos de energía que producimos en las horas pico y no gastamos las acumulamos en baterías. Cuándo cae el sol tiramos de esa energía almacenada para el autoconsumo, que nos da para unas 2- 3 horas», explica Víctor Encina.

Además, los trabajadores de RMD cuentan con importantes beneficios si aportan su granito de arena y contribuyen en la mejora del medio ambiente. «Hemos establecidos complementos para los empleados que vayan a trabajar compartiendo vehículo o para aquellos que usen vehículos eléctricos o híbridos-enchufables, además de poder utilizar los cargadores que tenemos en la empresa» explica el responsable de calidad y medio ambiente de RMD donde asegura que la intención es «transmitir nuestra propia experiencia a nuestros empleados».

Leonoticias pone el foco en el medio ambiente y la energía renovable. Un foro donde conocer la situación actual de la provincia y los siguientes pasos a seguir tanto de ayuntamientos como de empresas.