«Este título puede marcar un antes y un después y convertir a León en el epicentro del boxeo»

La voz de Antonio Barrul transmite calma, pero también una determinación inquebrantable. El púgil leonés afronta uno de los retos más importantes de su carrera: un combate decisivo por un título de reconocimiento mundial, el WBA iberoamericano, que además disputará nada en su ciudad, León, ante una afición que le ha visto dar sus primeros pasos y ahora buscará llevarlo en volandas para lo que él considera que puede ser «un salto en su carrera».

Después de meses lejos de su familia y de su entorno, Barrul asegura que está «con muchísimas ganas de que llegue ya el día». Han sido más de catorce semanas de preparación intensa, marcada por la soledad, la disciplina y un objetivo único: ganar. «Me levantaba todos los días a las seis de la mañana, centrado solo en un objetivo. Ha sido un proceso muy largo, con mucho sufrimiento, pero todo eso se va a transformar en fuerza el día del combate», explica.

La importancia del combate

Su rival, Mendoza, llega al Palacio respaldado por una destacable trayectoria que lo llegó a colocar en la trigésima posición a nivel mundial. Con 21 combates a sus espaldas, 20 victorias y ocho de ellas por KO, además de una única derrota ante el número siete del mundo, Mendoza representa un reto que muy pocos asumirían con apenas ocho peleas profesionales.

Imágenes de la preparación del combate. LN

Barrul, sin embargo, lo entiende como una oportunidad histórica. «Es un salto brutal. Nadie asume un riesgo tan grande con tan pocos combates como llevo yo, yo pienso que asumir este riesgo y ganarlo es dar un golpe encima de la mesa, convertir a León en el epicentro del boxeo, eh dar una nueva cara al boxeo español, porque creo que puedo conseguirlo, cambiar todo un poco y por eso quiero asumir este combate y ganarlo, por supuesto».

A nivel técnico, el leonés deja a un lado las ventajas que pueda tener uno y otro para resaltar la inteligencia. Para él, la clave estará en quién sepa leer mejor cada instante. «En este deporte no gana el más fuerte ni el más rápido, sino el más inteligente. Estoy preparado para asumir cualquier tipo de pelea: corta, media, larga, hacia atrás, hacia delante». Su confianza es tal que asegura haber «visualizado todos los escenarios posibles: ganar por KO con ambas manos, al contragolpe, incluso caerme al suelo y levantarse para terminar venciendo».

Un nuevo título que pelear en León

Si algo tiene claro, en todo caso, es que pelear en León añade una motivación especial. Traer un título de tal magnitud a su ciudad ha sido complicado, y lo reconoce sin rodeos. «La gente no se imagina lo que hemos tenido que trabajar para traer este combate. Muchas promotoras quieren que pelee fuera, pero yo empecé aquí y quiero regalarle estos combates a mi afición porque creo que es realmente quien se lo merece, quien me ha apoyado desde mi primer día, quiero que me vea reinar aquí en mi ciudad junto a ellos».

Con el final de la preparación ya en marcha y los últimos esfuerzos por delante, Barrul se muestra mentalmente preparado para una de las noches más importantes de su vida. «Cuando me subo al ring me convierto en otra persona y sé que esa persona no va a fallar». El boxeador leonés peleará no solo por un título, sino por un sueño que ha ido construyendo a base de sacrificio, constancia y una convicción absoluta como la que muestra.