Alzheimer León viaja a Suecia para participar en el Festival Mundial de Tenis de Mesa para la Salud Alzheimer León forma parte del Proyecto europeo SWAN, que busca confirmar el tenis de mesa terapéutico como tratamiento no farmacológico eficaz en casos de enfermedades neurodegenerativas

Leonoticias León Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:10 Comenta Compartir

Varios técnicos y una usuaria de Alzheimer León han viajado esta semana a la ciudad sueca de Helsingborg para participar en el Festival Mundial de Tenis de Mesa para la Salud 2025. Esta cita, que aúna deporte y salud, es el principal punto de encuentro de los expertos en la aplicación del tenis de mesa como herramienta eficaz en personas con Alzheimer o Parkinson.

Este Festival permite mostrar al mundo cada año los amplios beneficios del deporte para la salud, en particular para las personas con enfermedades neurodegenerativas. Además, no sólo muestra el impacto positivo del tenis de mesa para las personas con afecciones neurodegenerativas, sino también como herramienta para prevenir enfermedades, mantenerse activo y promover el bienestar general. Esta cita cuenta con distintos eventos: dos Campeonatos Mundiales de Tenis de Mesa (uno para personas con Parkinson y otro para personas con Alzheimer) y un Congreso Mundial de Tenis de Mesa para la Salud.

Delegación de Alzheimer

La delegación de Alzheimer León en Suecia está compuesta por Lucía de la Pisa, directora de Intervención terapéutica de Alzheimer León, Paloma Gómez, terapeuta ocupacional de la asociación, Jesús Martínez, educador físico deportivo de AlzDeporte y Reyes Llanos, miembro del Grupo Helen de Alzheimer León (grupo de trabajo de personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer).

Los técnicos de la asociación están coordinando las dinámicas de presentación de usuarios de distintos países del mundo y están impartiendo sesiones de estimulación cognitiva y motora. Por su parte, la leonesa miembro del Grupo Helen está participando en el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa para personas con Alzheimer.

Esta cita de carácter mundial reúne a jugadores con parkinson y alzhéimer, cuidadores, entrenadores, familias y profesionales de la salud. Se trata de un espacio para conectar e intercambiar conocimientos y experiencias internacionales.

Alzheimer León forma parte de esta cita mundial porque es una de las organizaciones involucradas desde finales de 2024 en el Proyecto SWAN, un proyecto europeo que está llamado a convertirse en un tratamiento no farmacológico eficaz en casos de Alzheimer y Parkinson.

