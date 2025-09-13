leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jornada de sensibilización con tenis de mesa en el centro de León. Peio García

El tenis de mesa toma Ordoño II para dar un golpe al olvido del Alzheimer

Alzheimer León organiza un evento público que ha reunido a un nutrido grupo de personas para sensibilizar a los leoneses

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:33

Alzheimer León convirtió este sábado parte de la avenida Ordoño II de la capital en una gran cancha deportiva para poner el foco en el tenis de mesa terapéutico, que consideran una «prometedora herramienta» para afrontar enfermedades neurodegenerativas.

La jornada de sensibilización, desarrollada bajo el lema 'Dale un golpe al olvido' tuvo por objetivo de acercar el Alzheimer a la calle, visibilizar la realidad de quienes conviven con la enfermedad y mostrar cómo el tenis de mesa puede convertirse en una intervención no farmacológica eficaz, con beneficios cognitivos, emocionales y sociales.

Jornada de sensibilización. Peio García
Imagen principal - Jornada de sensibilización.
Imagen secundaria 1 - Jornada de sensibilización.
Imagen secundaria 2 - Jornada de sensibilización.

Los asistentes pudieron jugar al tenis de mesa para todas las edades, con práctica libre y juegos cognitivos adaptados, máquina lanza-pelotas para trabajar coordinación y reflejos, exhibición profesional de jugadores de tenis de mesa y música en directo.

Jornadas de sensibilización en orde Peio García

También se dio lectura a un manifiesto y se entregaron diplomas y reconocimientos a los participantes, en una iniciativa enmarcada en el proyecto europeo SWAN -Spin for Well-being-, financiado por el programa Erasmus+ Sport.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El programa completo de San Froilán 2025 en León
  2. 2 La residencia universitaria de León que despide tras 21 años a su cocinera Mari: «El comedor no será lo mismo»
  3. 3 Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 30.000 euros
  4. 4 Las redes corrigen a Perico Delgado: «¡Salamanca no es Castilla!»
  5. 5 La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre tras recibir una paliza en Ribadesella
  6. 6 Atropellan a una mujer de 35 años en León
  7. 7 Detectan «deficiencias reiteradas» en las piscinas climatizadas de León con «riesgo para la salud»
  8. 8 Lucas Ribeiro ya es nuevo jugador de la Cultural
  9. 9 La hostelería teme perder el 30% de cada terraza y avanza recortes de personal
  10. 10 Los municipios que van a contracorriente de la despoblación en León: «Muchos han querido quedarse»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El tenis de mesa toma Ordoño II para dar un golpe al olvido del Alzheimer

El tenis de mesa toma Ordoño II para dar un golpe al olvido del Alzheimer