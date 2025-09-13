El tenis de mesa toma Ordoño II para dar un golpe al olvido del Alzheimer Alzheimer León organiza un evento público que ha reunido a un nutrido grupo de personas para sensibilizar a los leoneses

Jornada de sensibilización con tenis de mesa en el centro de León.

Alzheimer León convirtió este sábado parte de la avenida Ordoño II de la capital en una gran cancha deportiva para poner el foco en el tenis de mesa terapéutico, que consideran una «prometedora herramienta» para afrontar enfermedades neurodegenerativas.

La jornada de sensibilización, desarrollada bajo el lema 'Dale un golpe al olvido' tuvo por objetivo de acercar el Alzheimer a la calle, visibilizar la realidad de quienes conviven con la enfermedad y mostrar cómo el tenis de mesa puede convertirse en una intervención no farmacológica eficaz, con beneficios cognitivos, emocionales y sociales.

Jornada de sensibilización. Peio García

Los asistentes pudieron jugar al tenis de mesa para todas las edades, con práctica libre y juegos cognitivos adaptados, máquina lanza-pelotas para trabajar coordinación y reflejos, exhibición profesional de jugadores de tenis de mesa y música en directo.

Ampliar Jornadas de sensibilización en orde Peio García

También se dio lectura a un manifiesto y se entregaron diplomas y reconocimientos a los participantes, en una iniciativa enmarcada en el proyecto europeo SWAN -Spin for Well-being-, financiado por el programa Erasmus+ Sport.

