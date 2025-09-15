Vuelve la Guía del Fútbol de leonoticias Entrevistas, plantillas, rivales y calendarios de los principales equipos de la provincia conforman esta completa guía, básica para los amantes del fútbol leonés

Portada de la Guía del Fútbol de Leonoticias de la temporada 2025/26.

Dani González León Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:14

Es ya casi un clásico del mes de septiembre. Con el retorno de la competición vuelve también la Guía del Fútbol de leonoticias que cumple ya nueve ediciones.

Esta idea, que surgió a raíz del último ascenso de la Cultural y Deportiva Leonesa a Segunda División, cumple nueve años con el conjunto de la capital de nuevo en el fútbol profesional y copando las primeras páginas de esta edición.

Pero no sólo de la Cultural vive el fútbol leonés. La Deportiva, en su búsqueda de ese ascenso que tan cerca tuvo el año pasado; el Olímpico y el Atlético Astorga, tras sus respectivos saltos a Segunda RFEF; los clubes de Tercera RFEF y una mención a los principales equipos juveniles componen esta guía.

En 82 páginas, esta edición ofrece entrevistas, plantillas, rivales y calendarios para que los amantes del fútbol de León no se pierdan nada en esta nueva y apasionante temporada.