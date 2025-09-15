El Atlético Bembibre golea y el Olímpico estrena su casillero de victorias

Borja Pérez Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:27 Comenta Compartir

Atlético Bembibre, Olímpico de León y Clínica Ponferrada SDP han gozado de la cara más dulce del deporte en un fin de semana positiva en líneas generales para el deporte leonés que ha dejado estrenos, mucha igualdad y únicamente el tropiezo del Júpiter Leonés.

UD Santa Marta 2-0 Júpiter Leonés

No está siendo el mejor comienzo para el Júpiter Leonés en Tercera Federación. El filial culturalista, que ya sufrió un amargo debut tras caer por la mínima ante La Virgen el pasado fin de semana, cosechó su segunda derrota consecutiva en Salamanca.

La UD Santa Marta tomó las riendas en el luminoso tras un penalti anotado en el minuto 17 y, aunque los leoneses dispusieron de una pena máxima para devolver el empate, Turi falló, impidiendo el avance visitante. En la segunda parte, Sergio Santos, capitán del cuadro salmantino y autor del primer tanto, anotó el segundo y definitivo gol para sentenciar el duelo.

La Virgen 2-2 CD Guijuelo

Primer empate para el CD La Virgen en Los Dominicos, lo que mantiene a los blanquiverdes sin perder en las dos jornadas disputadas. Tras un inicio arrollador de los salmantinos, que llegaron a ponerse 0-2 en quince minutos, los locales pudieron reaccionar.

Tan solo cinco minutos después, en el 20, Mario Visa puso el primero y, llegados al último tramo del choque, Lescún firmó el segundo tanto que dibujó el definitivo empate en el marcador tras una segunda parte mucho mejor que la primera.

Atlético Mansillés 0-0 Unionistas 'B'

Empate a nada entre el Atlético Mansillés y el filial de Unionistas que sirve para que los leoneses sumen su primer punto, aunque siguen sin ganar en estas dos primeras jornadas de competición tras caer en el debut en Guijuelo.

El encuentro, sin goles en el marcador, vivió momentos de intensidad sobvre el césped, sobre todo en el final, cuando ambos equipos quisieron, al menos, mantener el premio cosechado hasta el momento.

Atlético Bembibre 4-0 Mojados

Festín del Atlético Bembibre para confirmar un buen inicio de campaña. Tras el empate pasado ante la SD Almazán, los del Bierzo Alto superaron esta vez en todos los ámbitos al Mojados hasta firmar una contundente victoria para estrenarse por todo lo alto en casa.

El partido quedaría condicionado a partir del minuto 20, cuando el Atlético Bembibre dispuso de una pena máxima que, además, supuso la expulsión del meta visitante. Después de que Valentín transformara ese primer tanto, Álex Gómez y José Manuel aumentaron la renta para irse al descanso con todo sentenciado. Pelayo puso el cuarto y definitivo tanto.

Burgos CF 1-2 Olímpico de León

Llegó el estreno del casillero de victorias para el Olímpico de León en Segunda Federación. La de Vitolo, tras caer en la primera jornada de la competición en casa por la mínima (0-1), lograron vencer en su primera salida del curso.

El escenario se complicó en la primera parte, cuando el Burgos CF logró adelantarse en el minuto 35 de encuentro y mantenerse por delante hasta el entretiempo. Sin embargo, en el segundo acto, en cuestión de cinco minutos, Albiol y Sofía Fernández le dieron la vuelta al marcador para acabar firmando un meritorio primer triunfo.

Clínica Ponferrada SDP 80-62 Círculo Gijón

Gran debut del Clínica Ponferrada SDP en la Copa de España. Los blanquiazules, en su primer partido oficial de la temporada en el Lydia Valentín, se impusieron con solvencia ante Círculo Gijón, recién ascendido a la Segunda FEB.

La igualdad del primer cuarto, donde los asturianos fueron algo mejores y llegaron a ponerse por delante, se vio contrarrestada con un segundo cuarto apabullante (Parcial de 21-5) que encaminó la victoria blanquiazul. La segunda mitad también arrancó con dominio local y, aunque los gijoneses buscaron la reacción al final, no llegaron a acercarse en el marcador.