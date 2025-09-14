La Deportiva se hunde en A Malata

Acción del duelo entre la Deportiva y el Racing de Ferrol

Nuevo traspiés de la Deportiva. El conjunto blanquiazul cayó en su visita al recién descendido Racing de Ferrol, a pesar de verse en el inicio de la segunda mitad por delante.

Los de Fernando Estévez no estuvieron excesivamente sólidos en defensa, lo que provocó que el potencial ofensivo de los ferrolanos se acabara imponiendo para arrebatar tres puntos importantes.

Racing de Ferrol Miquel Parera; Migue Leal, Artetxe, Zalaya, Álvaro Ramón (Saúl García, min. 67); Gorostidi, Álvaro Peña (Sergio Tejera, min. 78); Álvaro Juán, Jairo Noriega (Chema Rodríguez, min. 85), Dacosta (Álvaro Giménez, min. 67); Antón Escobar (Pascu, min. 67) 2 - 1 SD Ponferradina Prieto; Diego Moreno, Ger Novoa (Andújar, min. 83), Boris, Andoni (Borja Vázquez, min. 68); Eneko, Undabarrena (Pau Ferrer, min. 83); Borja Valle, Xemi (San Emeterio, min. 75), Keita (Álex Mula, min. 75); Cortés Goles 0-1, min. 48, Andoni López; 1-1, min. 59, Álvaro Juán; 2-1, min. 82, Álvaro Giménez.

Árbitro Sánchez Sánchez. Amonestó a Álvaro Peña y Dacosta por parte del Racing de Ferrol y a Ger Nóvoa por parte de la Deportiva.

Incidencias Estadio Municipal de A malata. 6.129 espectadores. Jornada 3 del grupo I de Primera Federación.

Manteniendo una línea mayoritariamente continuista, Fernando Estévez volvió a decantarse por un once que mantuvo su esqueleto principal, aunque con la novedad del regreso de Andrés Prieto. En el ataque, Entraron Keita y Cortés por Pau Ferrer y Borja Vázquez en busca de poder encontrar algo distinto de cara a la portería rival.

A sabiendas de que se trataba de la visita a un conjunto recién llegado del fútbol profesional, la Deportiva se centró en cerrar espacios atrás, encontrándose cómoda en el repliegue ante los intentos gallegos.

Tramos para ambos equipos

Antón Escobar, ex de la Cultural, fue el principal generador de peligro con sus caídas a banda, aunque sin obligar a Prieto a intervenir. Tras unos primeros minutos de dominio ferrolano, llegado el ecuador del primer acto la balanza cambió de lado.

Poco a poco, los bercianos fueron ganando metros y lograron hilar pases en campo rival. Esto fue acompañado de varias acciones dde peligro como la que tuvo José Luis Cortés en el mano a mano. El delantero se quedó solo ante Parera, pero el meta se estiró para salvar a su equipo del primer tanto berciano.

El conjunto local volvería a dominar, aunque sin excesiva mordiente en la zona de tres cuartos, lo que permitió que el marcador se mantuviera a cero hasta el descanso. Sería Antón Escobar el que, de nuevo, contaría con la ocasión más clara del partido tras un remate a placer que mandó fuera por muy poco.

Golpe y respuesta

El paso por vestuarios provocó que Fer Estévez tocara alguna tecla en su equipo y, aunque no hubo cambios, sí se consiguió lo que se venía buscando en la primera mitad. Un buen pase de Keita y la dejada de Eneko Aguilar provocó la irrupción de Andoni, que cruzó el balón para mandarle a la red y abrir el marcador.

Los minutos posteriores al gol fueron los mejores en el partido para la Deportiva ante un Racing incómodo en el césped. Sin embargo, todo se iguala en el balón parado y, tras un despeje de Prieto, Álvaro Juan enganchó el balón a la hora de partido para poner el empate.

Vuelta a empezar para la Deportiva. La polémica haría acto de presencia también en el partido tras una revisión de Var solicitada por el conjunto ferrolano que, finalmente, no surtió efecto.

El Racing culmina la remontada

Se animó el Racing de Ferrol en los últimos minutos en busca de culminar la remontada, pero la Deportiva no se vino abajo y a punto estuvo de encontrar el segundo por medio de Cortés.

En esta categoría, los errores no se perdonan y, coincidiendo con un buen tramo del Racing de Ferrol, Boris no se entendió con Prieto y apareció Álvaro Giménez para mandar el balón al fondo de la red y culminar la remontada.

De esta forma, la fragilidad defensiva condenó a los bercianos, que no pudieron empatar en un tramo final de encuentro marcada por las revisiones de Var y suman su segunda derrota consecutiva y deberán seguir mejorando para poder pelear por un hueco en la zona noble.

