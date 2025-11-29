Visita al 'coco' para intentar volver a sumar de tres

Borja Pérez Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:47 Comenta Compartir

Dicen que, cuando no ganas, al menos, lo ideal es no perder. A eso se está agarrando un Atlético Astorga al que el manejo de los resultados favorables se le está haciendo bola en esta nueva temporada, provocando situaciones como la que se da ahora, con tres empates consecutivos.

Los maragatos, con cuatro jornadas sin perder pero con un único triunfo en ellas, visitan este domingo (17:00 horas) a la Gimnástica Segoviana, líder indiscutible de la categoría.

El momento se antoja idóneo para dar un golpe sobre la mesa importante en la clasificación de un equipo que ya ha demostrado ser capaz de lo mejor, aunque también de lo peor.

Una diferencia importante

La clasificación marca una distancia sideral entre ambos, con 27 puntos por parte de los líderes y tan solo diez puntos por el Atlético Astorga, que se mantiene en la decimosexta posición de la tabla, a dos puntos del Real Valladolid Promesas, conjunto que marca la salvación a día de hoy.

La Gimnástica Segoviana, recién descendido de la Primera RFEF, está desplegando toda su artillería en busca de volver a la categoría que perdió el pasado curso y lo está haciendo sin conceder prácticamente nada.

De hecho, actualmente, en las doce jornadas disputadas, suman ocho victorias, tres empates y tan solo una derrota en el siempre complejo feudo del Numancia. Centrando la miurada en los últimos choques, vienen de ganar sus últimos encuentros y de sumar cinco triunfos en seis partidos. Reto de máxima dificultad para el Atlético Astorga.