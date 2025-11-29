leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Últimno encuentro del Atlético Astorga. Atlético Astorga
Fútbol | Segunda RFEF

Visita al 'coco' para intentar volver a sumar de tres

El Atlético Astorga buscará en casa del líder convertir su última racha de empates en un nuevo triunfo con el que sumaría su quinta jornada sin perder

Borja Pérez

Borja Pérez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:47

Comenta

Dicen que, cuando no ganas, al menos, lo ideal es no perder. A eso se está agarrando un Atlético Astorga al que el manejo de los resultados favorables se le está haciendo bola en esta nueva temporada, provocando situaciones como la que se da ahora, con tres empates consecutivos.

Los maragatos, con cuatro jornadas sin perder pero con un único triunfo en ellas, visitan este domingo (17:00 horas) a la Gimnástica Segoviana, líder indiscutible de la categoría.

El momento se antoja idóneo para dar un golpe sobre la mesa importante en la clasificación de un equipo que ya ha demostrado ser capaz de lo mejor, aunque también de lo peor.

Una diferencia importante

La clasificación marca una distancia sideral entre ambos, con 27 puntos por parte de los líderes y tan solo diez puntos por el Atlético Astorga, que se mantiene en la decimosexta posición de la tabla, a dos puntos del Real Valladolid Promesas, conjunto que marca la salvación a día de hoy.

Noticias relacionadas

El Atlético Astorga tropieza en la misma piedra

El Atlético Astorga tropieza en la misma piedra

El Astorga se trae un punto de As Eiroas y sigue sumando

El Astorga se trae un punto de As Eiroas y sigue sumando

La Gimnástica Segoviana, recién descendido de la Primera RFEF, está desplegando toda su artillería en busca de volver a la categoría que perdió el pasado curso y lo está haciendo sin conceder prácticamente nada.

De hecho, actualmente, en las doce jornadas disputadas, suman ocho victorias, tres empates y tan solo una derrota en el siempre complejo feudo del Numancia. Centrando la miurada en los últimos choques, vienen de ganar sus últimos encuentros y de sumar cinco triunfos en seis partidos. Reto de máxima dificultad para el Atlético Astorga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan a más de 300 personas en una empresa de León tras detectarse mareos y picores entre varios trabajadores
  2. 2 Revilla reaviva la llama autonómica en León: «Si Cantabria tuvo razones, León mucha más»
  3. 3 El restaurante leonés que triunfa con su parrilla en directo abriendo solo tres horas al día
  4. 4 Una pelea en un bar de León termina con un herido por arma blanca
  5. 5 Detenido un anticuario de León por recibir las antigüedades robadas por las exmonjas de Belorado
  6. 6 Una mujer de 30 años, hospitalizada tras un accidente de tráfico en León
  7. 7 Atropellan a una abuela que acompañaba a una niña de 9 años al colegio en León
  8. 8 Herido un hombre de 35 años tras una colisión en un pueblo de León
  9. 9 Los árbitros se plantan contra el Leon CF tras la agresión de uno de sus entrenadores
  10. 10 Los técnicos sanitarios denuncian «coacciones» para no secundar la huelga en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Visita al 'coco' para intentar volver a sumar de tres

Visita al &#039;coco&#039; para intentar volver a sumar de tres