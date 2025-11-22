El Atlético Astorga tropieza en la misma piedra y sigue sin ganar en la Eragudina Los maragatos estuvieron muchos minutos por delante en el marcador gracias a un gol de Ivi Vales

Mismos errores para seguir sin ganar en casa. Remar y remar para morir en la misma orilla que hace 15 días. Los maragatos han firmado el empate (1-1) ante el Oviedo Vetusta.

Jugaba el Atlético Astorga ante un rival que venía luchando por el liderato del grupo 1 de Segunda Federación y lo hacía con ganas de sumar su primer triunfo en la Eragudina.

Atlético Astorga Llamazares, Ceinos, Selles, Lopes, Jesu, Aleixo, Albertín (Canito. Min.85), Ivi Vales, Ribeiro (Nistal, min.66), Adri Álvarez (Imad, min.85), Mario Sánchez (Cervero, min.85) 1 - 1 Oviedo Vetusta Narváez; Adri Lopes (Dieguito, min.61), Marco Esteban, Enzo, Espi; Cheli (Tejón, min.77), Joaquín, Pelayo (Omar, min.61); Guille Berzal (Coballes, min.72), Marcos Lopes (Adri, min.46), Castri Goles 1-0, Ivi Vales, min.12; 1-1, Joaquín, min.83

Árbitro Amonestó con tarjeta amarilla a Ceinos, Selles, Jesu e Ivi Vales, por el Astorga; y a Marcos Lopez y expulsó a Joaquín, por el Vetusta

Incidencias Partido correspondiente a la jornada 12 de Segunda Federación disputado en la Eragudina de Astorga

El equipo de José Luis Lago, en clara línea ascendente y asentado ya en la categoría, saltó con ganas ante su público y en una de las primeras acciones de peligro obtenía premio. El veterano Ivi Vales lograba el primer tanto del partido en el minuto 12 de juego.

Se le iba a hacer cuesta arriba el partido al filial carbayón. La tarde no estaba para florituras, especialmente en lo climatológico, con frío y viento arreciendo en Astorga, lo que le llevó a no poder desplegar su mejor fútbol.

Mientras, el equipo verde fue retrocediendo posiciones y enconándose sobre su propia portería, buscando resguardar a un Llamazares que veía mucha camiseta rosa en el frente.

Aguantó y aguantó la bimilenaria, supo sufrir y dejar que el tiempo corriera. Sin embargo, igual que le pasó ante el Ourense hace 15 días, en el tramo final de partido el Oviedo Vetusta encontró el premio a su insistencia y Joaquín hacía el empate.

No hubo tiempo para mucho más, ni siquiera tras la expulsión del autor del gol de la igualada, ya en el descuento. El Astorga firmó un nuevo empate en la Eragudina que no le permite dar el salto para salir de la zona caliente de la tabla. En el lado positivo, los verdes suman su cuarta jornada sin conocer la derrota.