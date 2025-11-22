leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un instante del partido en la Eragudina.

El Atlético Astorga tropieza en la misma piedra y sigue sin ganar en la Eragudina

Los maragatos estuvieron muchos minutos por delante en el marcador gracias a un gol de Ivi Vales

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:19

Comenta

Mismos errores para seguir sin ganar en casa. Remar y remar para morir en la misma orilla que hace 15 días. Los maragatos han firmado el empate (1-1) ante el Oviedo Vetusta.

Jugaba el Atlético Astorga ante un rival que venía luchando por el liderato del grupo 1 de Segunda Federación y lo hacía con ganas de sumar su primer triunfo en la Eragudina.

Atlético Astorga

Atlético Astorga

Llamazares, Ceinos, Selles, Lopes, Jesu, Aleixo, Albertín (Canito. Min.85), Ivi Vales, Ribeiro (Nistal, min.66), Adri Álvarez (Imad, min.85), Mario Sánchez (Cervero, min.85)

1

-

1

Oviedo Vetusta

Oviedo Vetusta

Narváez; Adri Lopes (Dieguito, min.61), Marco Esteban, Enzo, Espi; Cheli (Tejón, min.77), Joaquín, Pelayo (Omar, min.61); Guille Berzal (Coballes, min.72), Marcos Lopes (Adri, min.46), Castri

  • Goles 1-0, Ivi Vales, min.12; 1-1, Joaquín, min.83

  • Árbitro Amonestó con tarjeta amarilla a Ceinos, Selles, Jesu e Ivi Vales, por el Astorga; y a Marcos Lopez y expulsó a Joaquín, por el Vetusta

  • Incidencias Partido correspondiente a la jornada 12 de Segunda Federación disputado en la Eragudina de Astorga

El equipo de José Luis Lago, en clara línea ascendente y asentado ya en la categoría, saltó con ganas ante su público y en una de las primeras acciones de peligro obtenía premio. El veterano Ivi Vales lograba el primer tanto del partido en el minuto 12 de juego.

Se le iba a hacer cuesta arriba el partido al filial carbayón. La tarde no estaba para florituras, especialmente en lo climatológico, con frío y viento arreciendo en Astorga, lo que le llevó a no poder desplegar su mejor fútbol.

Mientras, el equipo verde fue retrocediendo posiciones y enconándose sobre su propia portería, buscando resguardar a un Llamazares que veía mucha camiseta rosa en el frente.

Aguantó y aguantó la bimilenaria, supo sufrir y dejar que el tiempo corriera. Sin embargo, igual que le pasó ante el Ourense hace 15 días, en el tramo final de partido el Oviedo Vetusta encontró el premio a su insistencia y Joaquín hacía el empate.

No hubo tiempo para mucho más, ni siquiera tras la expulsión del autor del gol de la igualada, ya en el descuento. El Astorga firmó un nuevo empate en la Eragudina que no le permite dar el salto para salir de la zona caliente de la tabla. En el lado positivo, los verdes suman su cuarta jornada sin conocer la derrota.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Uno de los dos mineros muertos en el accidente de Cangas es de Villablino
  2. 2 Cierra tras 41 años Gnomos, la tienda más emblemática de regalos y complementos de la calle Ancha de León
  3. 3 El minero de Villablino muerto en Asturias perdió en 2007 a su hermano en la tragedia de La Escondida
  4. 4 Los nombres más elegidos para recién nacidos en León
  5. 5 Una intervención policial con el atropello a un agente y un disparo disuasorio sacude la tarde en Villabalter
  6. 6 Triana Martínez logra su primer permiso de prisión tras 14 denegaciones en tres años
  7. 7 Encuentran semiinconsciente en su vehículo a una mujer desaparecida en el alfoz de León
  8. 8 El barco leonés que navega con tapa de calamares
  9. 9 La misa franquista de León tuvo «simbología política» y «propaganda falangista»
  10. 10 Los 15 centímetros de nieve en las estaciones son «insuficientes» para abrir la temporada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El Atlético Astorga tropieza en la misma piedra y sigue sin ganar en la Eragudina

El Atlético Astorga tropieza en la misma piedra y sigue sin ganar en la Eragudina