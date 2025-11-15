El Astorga se trae un punto de As Eiroas y sigue sumando El conjunto maragato intentó conseguir la victoria ante un Bergantiños que conoce a la perfección su terreno de juego

Supo aguantar cuando intentaba asediar el equipo local y dispuso de sus ocasiones para ganar. Finalmente, un empate que deja muy buen sabor de boca en uno de los campos más complicados de la categoría.

El Atlético Astorga ha logrado unas tablas (0-0) en su visita al Bergantiños, cuarto clasificado de su grupo en Segunda Federación, tras un partido de dominio gallego y donde los leoneses pudieron llevarse los puntos en un puñado de ocasiones.

Bergantiños Canedo, Peña, Fito, Keko, Sola, Tass (Pastor, min.80), Daniel (Isma, min.60), Iago, Koke (Barck, min.60), Marru, Darío (Frank, min.80) 0 - 0 Atl. Astorga Llamazares; Ceinos, Selles, Jony Lopes, Jesu, Ivi Vales, Albertín, Ayub (Imad, min.87), Ribeiro, Adri Álvarez (Peláez, min.90), Cervero Árbitro Jerónimo Montes (Colegio Madrileño) Amonestó a Ayub, Jony, Albertín, Ivi Vales y Jesu por el Astorga

Incidencias Partido correspondiente a la jornada 11 de Segunda Federación disputado en el campo de As Eiroas de Carballo -Coruña-

El equipo de Lago fue de menos a más y se supo reponer de un primer tiempo donde el peso del juego fue de los locales, aunque sin intimidar en exceso a Llamazares. De hecho, las ocasiones más claras pudieron ser para el Astorga, que no acertó ante la meta coruñesa.

En la segunda parte se equilibraron las cosas. Los maragatos se quitaron el miedo y fueron a por el partido. Hubo oportunidades para que los tres puntos cruzaran los Ancares, pero los verdes volvieron a manifestar su falta de contundencia en el área rival.

Aguantó en exceso los cambios el técnico astorgano, contento con lo que veía sobre el campo, y el oxígeno para sus jugadores llegó prácticamente en el descuento y con solo dos sustituciones.

Finalmente, lo se movió el marcador en As Eiroas y el Atlético Astorga sumó un nuevo punto que le mantiene a un partido de la salvación.