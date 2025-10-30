La RFEF cambia el protocolo del VAR 'low cost' de Primera Federación A partir de ahora será el cuarto árbitro el que realizará las revisiones y no el colegiado principal

Borja Pérez Jueves, 30 de octubre 2025, 19:00 Comenta Compartir

Tras nueve jornadas de prueba del Football Video Support (VFS), el denominado de forma cotidiana como el VAR 'low cost', en la Primera Federación, entre otras categorías, la FIFA ha concedido al Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol la autorización respecto al cambio en el protocolo.

En el proceso de cheque de goles concedidos, goles anulados y gol/no gol, que cabe recordar que son revisados en su totalidad por los colegiados, la revisión la podrá realizar el cuarto arbitro y no el colegiado principal.

Menor tiempo perdido

De esta forma, se ahorrará el tiempo de tener que desplazarse hasta el monitor, revisar la jugada y volver a ingresar al terreno de juego, algo que estaba retrasando de forma importante algunos encuentros.

A partir de este fin de semana del 1 y 2 de septiembre, en el que la Deportiva recibe al Cacereño, serán los cuartos árbitros (colegiados de Segunda Federación en caso de Primera Federación) quienes realicen el chequeo oportuno.

Es importante destacar, en todo caso, que si en el chequeo surgen dudas se puede avisar al árbitro principal para que acuda al monitor para determinar la decisión final.