Premio para una Ponferradina ante un Mérida que mereció la victoria Los extremeños llegaron a marcar pero el gol no subió al marcador mientras la Deportiva apenas generó peligro, salvo en unos minutos finales más igualados

Alberto P. Castellanos León Viernes, 24 de octubre 2025, 21:03 | Actualizado 21:19h.

Empate sin goles para una Ponferradina puede considerar el punto obtenido como un premio ante un Mérida que ha gozado de numerosas oportunidades para adelantarse en el marcador. Tras las victorias de ambos en la pasada jornada, se conforman con un empate que sabe a muy poco para los locales.

Los primeros minutos del encuentro parecía que nos iban a ofrecer un partido igualado con dos equipos que no querían cortar sus buenas rachas. Incluso llegó a parecer durante algunos minutos que la Ponferradina estaba más cómoda con el balón pero todo fue un espejismo.

Tras ese primer cuarto de hora, los locales comenzaron a generar mucho más peligro, sobre todo con un Álvaro García que las tuvo de todo tipo para adelantar al Mérida pero las que no se fueron por poco las detuvo Ángel. El meta no pudo hacer nada ante un disparo de Benny desde fuera del área que impactó en el larguero en el que hubiera sido un auténtico golazo para abrir el marcador.

Mérida Adrián, Lancho (Areso, min. 72), Javi Domínguez, Chiqui (Capi, min. 89), Martín S., Álvaro García, Doncel (Corral, min. 96), Gaizka, Benny (pareja, min. 72), Raúl Beneit (Rodrigo, min. 96), E. Verges 0 - 0 Deportiva Ángel; Andújar, Nóvoa, Boris, Undabarrena; San Emeterio (Borja Valle, min. 61), Xemi (Frimpong, min. 81), Keita (Borja Vázquez, min. 45), Andoni López; Pau Ferrer (Cortes, min. 61), Diego Moreno (Jorín, min. 84). Goles 0-0, Benny.

Árbitro Juan Antonio Manrique. Mostró amarilla a Xemi, Keita, San Emeterio y Boris para la Ponferradina, y a Javi Domínguez, Beneit, Gaizka, Martín Solar y Corral para el Mérida. Expulso a alguien del banquillo de la Ponferradina con roja directa.

Incidencias Estadio Romano José Fouto. Jornada 9 del grupo 1 de Primera RFEF.

Un gol visto y no visto

Los locales comenzaban la segunda mitad aún con más fuerza en ataque que en la primera. Los blanquinegros ponían a prueba a Ángel que se convertía en el héroe de los bercianos con dos grandísimas paradas que evitaban el gol del Mérida.

Un 1-0 que llegó durante unos cuantos minutos cuando Benny la picaba sobre Ángel. Alegría entre los locales en el Romano José Fouto que iba a durar unos segundos a los que se sumarían varios minutos de incertidumbre. El colegiado revisaba una y otra vez la jugada ante las protestas de la Ponferradina que mostraba como Chiqui podía interferir en la jugada en fuera de juego. Las protestas visitantes acababan con un expulsado en el banquillo de los blanquiazules. El tiempo pasaba y las tomas no dejaban nada claro pero, al final, el gol se caía del marcador y el 0-0 volvía al marcador.

Tras este momento, y con los cambios introducidos por Estévez, el partido se reiniciaba por completo y la Ponferradina ofrecía otra cara. El juego de los visitantes se volvía mucho más agresivo en ataque mientras el Mérida sufría un pequeño bajón por la decepción de lo que consideraban una injusticia.

Batalla abierta, pero sin peligro

Borja Valle protagonizaba el disparo con más peligro por parte de la Ponfe mientras el encuentro seguía siendo muy bronco con una sucesión de faltas y tarjetas amarillas sin fin.

La Deportiva iba ganando enteros en un tramo final de partido en el que gozaron de una buena opción con un balón que a punto estuvo de rematar Diego Moreno que, además de no llegar, se fue lesionado del campo de juego.

El balón iba de lado a lado y con sensación de peligro en ambas áreas pero el medio campo de ambos equipos parecía haber desaparecido por completo. Carreras, pelotazos, faltas y más amarillas pero sin peligro evidente de gol. La batalla había dejado de ser futbolística para ser física y en este terreno los bercianos mostraban algo de ventaja sobre unos extremeños más cansados y tocados anímicamente.

Así se llegaba al final, con ambos equipos dando ya por bueno un empate a cero pero con el zurrón lleno de tarjetas amarillas tras un partido con poco fútbol, algunas ocasiones y mucho desgaste físico.