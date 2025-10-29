leonoticias - Noticias de León y provincia

Fer Estévez.
Fútbol | Deportiva

Estévez: «Hay que tomarse en serio la Copa»

El técnico de la Deportiva avanza rotaciones por «la acumulación» de partidos, pero partiendo de la base del equipo habitual: «Es una manera de dar importancia a este torneo»

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:13

Comenta

El entrenador de la Deportiva, Fer Estévez, ha señalado este miércoles en sala de prensa la importancia de la Copa del Rey antes de iniciar este jueves (20:00 horas) su andadura en este torneo ante la UD Logroñés.

El técnico ha relatado las distintas experiencias que ha tenido en la Copa, siendo un torneo «muy atractivo», especialmente para los clubes humildes, donde pueden alcanzar rondas que supongan «una fuente de infresos extra y jugar ante equipos de superior categoría».

Por ello, ha instado a tomarse «en serio» este torneo ante una UD Logroñés que lleva varias temporadas midiéndose a equipos de Primera División. A ello se sumará el factor ambiental de Las Gaunas y un rival «competitivo y con buenos jugadores». «Han ganado todo en su casa hasta este fin de semana. Son solventes y será un partido exigente», ha expresado Estévez.

El técnico granadino ha descartado a Eneko Aguilar y a San Emeterio para que lleguen al partido liguero del domingo (18:15 horas) ante el Cacereño, además de los lesionados Diego Moreno – que Estévez ha confirmado que estará entre dos y tres semanas de baja por una microrrotura – y Esquerdo.

No ha dado pistas sobre su once, ni siquiera ha adelantado si habrá rotación en la portería, pero sí adelanta cambios debido a la carga de partidos: «Pero partiendo de un núcleo parecido al del fin de semana. Es una manera de dar también importancia a la Copa».

