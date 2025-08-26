El Reino de León acogerá en septiembre el cuadrangular solidario con los afectados por los incendios

Imagen de los representantes de los cuatro clubes en la presentación del amistoso solidario

El fútbol, una vez más, volverá a ser un altavoz en cuanto a la solidaridad con los afectados por los incendios que suman ya cerca de tres semanas asolando principalmente las provincias de León, Zamora y Ourense.

Ante una catástrofe de tales dimensiones, los cuatro clubes de estas tres provincias se han unido para lo que será una jornada plagada de solidaridad, dejando a un lado cualquier rivalidad deportiva.

El Reino de León será, por «un tema de capacidad», el estadio escogido para llevar a cabo el cuadrangular entre los cuatro clubes, como así confirmó la consejera culturalista, Natichu Alvarado. El día elegido, tras cuadrarlo acorde a los calendarios de todos los clubes, será el miércoles 24 de septiembre a las 20:00 horas.

Los detalles del encuentro y las entradas

Con el objetivo de no sobrecargar a los futbolistas en pleno calendario de competición, se disputarán dos partidos de 45 minutos entre los cuatro equipos. La configuración de enfrentamientos se hará por sorteo en las horas previas al choque, con la idea de que no sea ningún aliciente futbolístico el que lleve al público a tomar la decisión de ir o no ir.

La entrada al estadio será gratuita en busca de «llenar las gradas», como reconoce Alvarado, y que sea cada aficionado el que realice un donativo en la fila 0 habilitada para ello, sobre la que se cono0cerán más detalles en los próximos días.

Todo el dinero recaudado irá destinado íntegramente a los afectados por los incendios y, tras consultar con expertos, se transformará en kits básicos de ayuda con todos aquellos que lo necesitasen.

Peticiones desde el deporte

En la presentación del encuentro, con la presencia de los cuatro representantes de los clubes, Natichu dejó claro que, desde la sociedad en general y desde el deporte, se debe «exigir a las instituciones que den el do de pecho y se hagan cargo de las labores de prevención y doten de recursos a todas nuestras zonas».

«Los incendios vienen para quedarse. Sabemos que con la que está cayendo en el mundo esto es algo que va a suceder y no podemos perder ya más el tiempo. Tenemos que exigir prevención y protocolos de actuación», admitió la consejera.

Por su parte, Silvano, en representación de la Deportiva, dejó claro que «la rivalidad debe quedar a un lado, hay que unirnos todos por una tragedia. Debemos dar ejemplo hab lando deportivamente y de solidaridad y tenemos que hacer un llamamiento a todo el mundo para que se vuelque.».

Una jornada voluntaria

Además, el dirigente berciano admitió la intención de «televisarlo a nivel nacional o internacional si fuera posible», mientras que la idea es que, ese día, «todos los trabajadores de los servicios del partido queremos que sean voluntarios y que cada uno aporte lo que pueda».

Por último, los representantes del Zamora CF y del Ourense CF se mostraron agradecidos por el evento organizado, además de animar a todos los aficionados a que participen en el mismo para, entre todos, poder ayudar a los afectados, la única finalidad de los amistosos.