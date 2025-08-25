Los incendios de Garaño, La Baña y Fasgar-Colinas siguen siendo un riesgo para las poblaciones El viento complica, en líneas generales, la extinción de estos tres fuegos que mantiene poblaciones evacuadas

I. Santos León Lunes, 25 de agosto 2025, 22:09 Comenta Compartir

La situación en León sigue siendo muy complicada, pero desde la Junta de Castilla y León quieren ensalzar los datos positivos y la mejor evolución en relación a las semanas previas. «Mantenemos esa evolución positiva, a pesar de que tenemos frentes en los que hace falta trabajar en las próximas horas, esta noche y también en los próximos días para intentar contenerlos y darlos por controlados», aseguró el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego Pinedo. En estos momentos, hay tres incendios de IGR2, el Fasgar y Colinas, el de La Baña y el de Garaño.

Esos tres incendios son los que siguen requiriendo un mayor esfuerzo por parte del servicio contra incendios. A lo largo de la jornada, por el incendio de Garaño se han evacuado las localidades de Mora de Luna y Vega de Caballeros, en el caso de La Baña se han evacuado Losadilla, Forna, Santa Eulalia de Cabrera, Encinedo, Trabazos y Castrohinojo.

En el lado contrario llegan las buenas noticias para el incendio de Gestoso, donde se levanta el confinamiento de las 12 localidades, lo mismo ocurre con Llamas, donde se levanta el confinamiento de Noceda de Cabrera y Saceda de Cabrera. Finalmente, pueden volver a sus casas los habitantes de Molinaseca y Lombillo de los Barrios.

En el incendio de Garaño, se trabaja de forma constante, ha sido un incendio que se ha comportado de una forma convectiva con diferentes direcciones de viento lo que ha motivado nuevos desalojos. Un incendio complicado en el que se espera que los trabajos de la noche que se van a llevar a cabo con fuego táctico se pueda contener. Por su parte, en la jornada del martes se espera que los vientos calmen y «poder atacarlo con más éxito que el que hemos podido tener hoy debido como decimos a esos vientos y debido a ese comportamiento de forma convectiva de este incendio».

Incendio en La Baña

De nuevo los vientos, con ráfagas constantes de 40 kilómetros por hora del Sur en La Baña, han vuelto a ser determinantes para que el incendio forestal que se inició en Porto salte las defensas establecidas y ascienda hasta la cumbre que separa las provincias de León y Zamora.

Según los datos facilitados por el Delegado de la Aemet en la zona noroeste de los incendios de Zamora y León se han tenido vientos constantes entre 30 y 40 kilómetros por hora con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en diversos incendios, como este de Porto y en Fasgar-Igüeña y Garaño. El trabajo en Porto en las horas más complicadas de la tarde por el viento ha consistido en contener el incendio con la intención de esperar una oportunidad durante la noche.

La zona de La Cabrera leonesa, hacia donde avanza el incendio, es una serie de valles con orientación norte sur donde, ayudado por los vientos de poniente, el incendio puede avanzar con velocidad. Es una zona muy pedregosa donde los buldócer no pueden trabajar con facilidad.

La estrategia se va a centrar en realizar pequeños contrafuegos que ayuden a ir cerrando poco a poco pequeñas partes del incendio.

Incendio de Igüeña y Fasgar

El incendio de Igüeña y Fasgar «está muy extenso, con zonas muy abruptas, el trabajo está siendo muy difícil y tiene bastante perímetro por controlar». Con estas palabras pone de relieve Víctor Fernández, director de extinción de Igüeña y Fasgar, la situación que tiene el fuego.

«Ahora mismo tenemos tres frentes activos». Hay dos que se esperan controlar a lo largo de la noche: uno en la zona más alta que da hacia el norte, hacia Vegapujín y Fasgar; y otro que baja hacia Colinas. «Siguen quedando zonas altas y sigue quedando mucho trabajo todavía», asegura Víctor Fernández, director de extinción de Igüeña y Fasgar. «Lo que hemos hecho a lo largo del día ha sido tratar de frenar el avance de los frentes con medios aéreos y contenernos en lugares en los que los queremos para por la noche y a la vez con bulldozer hemos ido preparando líneas de control sobre las que trabajaremos esta noche», insiste Fernández. Entre media hay dos o tres frentes más que están cerrados y son de poca importancia, pero «se abren, se cierran, van cambiando, porque son zonas que suben y hacen un frente».

Víctor Fernández, director de extinción de Igüeña y Fasgar, espera que «esta noche podamos afianzar con el ataque directo y con contrafuego. Si esta noche no sale viento a la zona norte, quedará limitada y solo quedará trabajo en las zonas del sur».

La buena noticia de este fuego es que «no hay riesgo para la población. Eso es lo primero que hemos garantizado, es el objetivo principal y eso sí que lo estamos consiguiendo al 100%».

En el flanco sur se está dejando «evolucionar hacia ese cielo abierto, porque no es posible hacer líneas de control por ahí con maquinaria». En el momento en que mejoren las condiciones «se podrá intentar con ataque directo, pero es una zona muy abrupta, con mucha pedregosidad y meter bulldozer ahí sería muy peligroso para los trabajadores».

Complicaciones en la extinción

Pero no es lo peor para trabajar la ortografía «lo peor de todo son estas condiciones meteorológicas que nos está trayendo el cambio climático. La orografía hemos trabajado en otras ocasiones, pero en otras ocasiones con ataque directo se consigue controlar. Con esta sequía acumulada y con esta ola de calor que hemos mantenido hasta que no mejoren las condiciones meteorológicas, el trabajo en ataque directo es ineficaz». El operativo trabaja con la posibilidad de que no llueva y aún así seguir controlando y afianzando todos los días parte del perímetro.

«Esta situación en León y en España me atrevería a decir no se ha dado jamás en la historia. Es la primera vez que tenemos varios incendios simultáneos de más de 10,000 hectáreas, algunos de más de 1,000 a la vez. Tenemos la colaboración entre distintas comunidades con el Gobierno central, con la UME está siendo fabulosa, pero el necesitamos del apoyo de más gente y está siendo muy fluctuosa la colaboración, porque esta simultaneidad no se había dado jamás en la historia», lamenta Víctor Fernández, director de extinción de Igüeña y Fasgar.

Temas

Incendios forestales